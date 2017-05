Hernhag: Teckna inte börsens nya installationsbolag

Den här börsintroduktionen uppfyller mallen för hur det brukar se ut. Ett riskkapitalbolag säljer ut befintliga aktier, i det här fallet FSN Capital. Teckningskursen sätts i ett prisintervall och då högsta priset 55 kr är 10 procent högre än den billigaste teckningskursen är det lyckligtvis rätt smalt.

Beroende på teckningskursen och antal aktier handlar det om drygt 900 miljoner kr som erbjuds. Det finns förstås ankarinvesterare och dessa tecknar 51 procent av aktierna som FSN säljer.

Framöver väntar fortsatt tillväxt bland annat via förvärv. Under 2016 var Instalcos försäljning 2,4 miljarder kr, men bara under årets första kvartal har fem nya bolagsköp klarats av. Den så kallade proformaredovisningen säger därmed 2,8 miljarder kr i intäkter ifjol.

Det är inte illa för ett bolag som bildades av vd Per Sjöstrand så sent som 2014. Detta genom en sammanslagning av fem installationsbolag. Alla förvärv har gjort att den luftiga goodwilltillgången har större redovisat värde än det egna kapitalet, men det behöver inte vara något problem även om det är värt att ha i åtanke.

Justerar vi för en rad engångsposter och exkluderar finansnetto, skatt och avskrivningar var rörelsemarginalen 2016 fina 7,7 procent. En mer inkluderande rörelsemarginal var 5,8 procent. Rätt bra för ett bolag som byggts ihop på bara några år.

Antal aktier är 46,6 miljoner och börsvärdet hamnar därmed på drygt 2,4 miljarder kr om teckningskursen hamnar i mitten av intervallet. Det är lägre än årsförsäljningen, men högt jämfört med fjolårets nettovinst på 91 miljoner kr.

Med fler vinstdrivande bolag och färre engångsposter i år klättrar säkert resultatet en bra bit till över 2-3 kr per aktie. Instalco påminner lite om introduktionen av tjänstebolaget Coor, där det 2015 blev en tung start på börsen innan bolaget och aktien började hitta formen. Motsvarande utveckling för Instalco kan det mycket väl bli.

Det har dessutom blivit en ganska trög start kursmässigt för två av vårens nyintroduktioner, Actic och SSM. Gillar du förvärvsdriven tillväxt är Instalco ett bra bolag att ha i portföljen, men för de flesta placerare blir rådet att inte teckna utan avvakta.