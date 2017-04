Swedbanks vinst högre än väntat

Swedbanks rörelseresultat blev 6.307 miljoner kronor i det första kvartalet, att jämföra med väntade 6.106 miljoner kronor, enligt SME Direkt.



Provisionsnettot blev 2.822 miljoner. Där låg snittprognosen på 2.839 miljoner.

Swedbanks räntenetto minskade något till 5.971 miljoner kronor i det första kvartalet jämfört med fjärde kvartalets 6.000 miljoner. Utfallet var 1 procent bättre än SME Direkts konsensus som låg på 5.895 miljoner kronor.



"Ökade utlåningsvolymer och marginaler i stocken avseende svenska bolån påverkade utvecklingen positivt. Höjd avgift till resolutionsfonden i Sverige, med 183 miljoner kronor, samt två dagar färre än fjärde kvartalet hade en negativ effekt på räntenettot", skriver Swedbank i sin delårsrapport.



Vidare påverkades räntenettot från inlåningen positivt av något högre marginaler till följd av högre marknadsräntor. Effekter från tidigare återköp av säkerställda obligationer inom Group Treasury hade en positiv effekt på räntenettot.



Räntenettot i Svensk bankverksamhet minskade något till 3.637 miljoner kronor, jämfört med fjärde kvartalets 3.635 miljoner.



"Höjd avgift till resolutionsfonden samt flytten av affärsvolymer och finansiellt resultat för ett antal större företagskunder till Stora företag & Institutioner påverkade räntenettot negativt", skriver Swedbank.



Samtidigt hade ökade utlåningsvolymer och marginaler i stocken avseende bolån en positiv effekt på räntenettot. Även något högre marginaler inom företagsutlåning och inlåning bidrog positivt.



Swedbanks bolånevolym till hushåll i den svenska bankverksamheten uppgick till 726 miljarder kronor vid slutet av kvartalet, motsvarande en ökning med 7 miljarder.



Utlåningen till företag sjönk till 252 miljarder kronor jämfört med fjärde kvartalets 278 miljarder. Under kvartalet flyttades utlåningsvolymer om cirka 30 miljarder till Stora företag & Institutioner. Exklusive flyttade volymer ökade företagsutlåningen med 4 miljarder, främst inom fastighetsförvaltning och tjänstesektorn.



Hushållens inlåningsvolym var stabil under kvartalet. Swedbanks andel av inlåningen från hushåll uppgick per sista mars till 20,9 procent, jämfört med 20,8 procent per 31 december 2016.



Swedbanks företagsinlåning inom svensk bankverksamhet minskade med 6 miljarder kronor.



I Baltisk bankverksamhet minskade räntenettot med 3 procent i lokal valuta. Orsaken är till stor del att det var två dagar färre i kvartalet, skriver Swedbank.



Valutakurseffekter minskade räntenettot i den baltiska bankverksamheten med 23 miljoner kronor.



Inom Stora företag & Institutioner minskade räntenettot med 9 procent första kvartalet, jämfört med kvartalet innan.