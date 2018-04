Swedbank slog förväntningarna

Swedbanks rörelseresultat blev 6.444 miljoner kronor i det första kvartalet, att jämföra med väntade 5.993 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Räntenettot sjönk

Swedbanks räntenetto sjönk med 1 procent till 6.294 miljoner kronor i det första kvartalet jämfört med fjärde kvartalets 6.326 miljoner. Utfallet var 1 procent bättre än SME Direkts konsensus som låg på 6.224 miljoner kronor.



En högre resolutionsavgift med 81 miljoner kronor samt färre dagar under kvartalet påverkade utvecklingen negativt. Ökade utlåningsvolymer och positiva valutaeffekter, till följd av att den svenska kronan försvagats mot euron, bidrog positivt, skriver Swedbank.



För Svensk bankverksamhet ökade räntenettot något jämfört med föregående kvartal till 3.887 miljoner kronor (3.861). Ökade utlåningsvolymer påverkade räntenettot positivt.



Bolånevolymen till hushåll uppgick till 771 miljarder kronor vid slutet av kvartalet, motsvarande en ökning med 11 miljarder. Marginalen i bolånestocken ökade något.



Utlåningen till företag ökade och uppgick till 255 miljarder kronor (252). Marginalerna inom företagsutlåningen var stabila, skriver banken.



Den högre resolutionsavgiften påverkade räntenettot negativt.



Hushållens inlåningsvolym ökade med 5 miljarder kronor under kvartalet medan företagsinlåningen minskade med 7 miljarder kronor. Inlåningsmarginalerna var stabila.



Inom Baltisk bankverksamhet minskade räntenettot minskade med 3 procent i lokal valuta första kvartalet, jämfört med föregående kvartal, främst till följd av färre antal dagar under kvartalet.



Bolånemarginalerna fortsatte att öka något medan marginalerna inom företagsutlåningen var något lägre.



Valutakurseffekter påverkade räntenettot positivt med 20 miljoner kronor.