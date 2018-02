Bättre än väntat för Swedbank

Swedbanks rörelseresultat blev 6.016 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, att jämföra med väntade 5.868 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Utdelningen föreslås bli 13:00 kronor per aktie för 2017 (13:20), att jämföra med förväntade 12:89 kronor.

Räntenetto och provisionsnetto högre än väntat

Provisionsnettot blev 3.291 miljoner. Där låg snittprognosen på 3.126 miljoner.

Swedbanks räntenetto steg med 2 procent till 6.326 miljoner kronor i det fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalets 6.208 miljoner. Utfallet var 1 procent bättre än SME Direkts konsensus som låg på 6.235 miljoner kronor.



Räntenettot ökade sekventiellt främst till följd av ökade utlåningsvolymer och positiva valutakurseffekter, skriver Swedbank i sitt bokslut.



Marginalerna i bolånestocken var stabil.



Räntenettot i svensk bankverksamhet ökade med 1 procent till 3.861 miljoner kronor, jämfört med tredje kvartalets 3.811 miljoner.



"Ökade utlåningsvolymer påverkade räntenettot positivt", skriver Swedbank.



Swedbanks bolånevolym till hushåll i den svenska bankverksamheten uppgick till 760 miljarder kronor vid slutet av kvartalet, motsvarande en ökning med 13 miljarder kronor. Marginalen i bolånestocken var stabil.



Utlåningen till företag var stabil och uppgick till 252 miljarder kronor (252). Något ökade marginaler bidrog positivt.



Hushållens inlåningsvolym minskade med 1 miljard kronor under kvartalet. Företagsinlåningen inom Svensk bankverksamhet ökade med 6 miljarder kronor under kvartalet



I den baltiska verksamheten ökade räntenettot med 3 procent i lokal valuta.



Marginalerna i bolåneportföljen ökade något medan marginalerna på företagsutlåningen var stabila. Valutakurseffekter ökade räntenettot med 28 miljoner kronor.



Utlåningsvolymerna steg något i lokal valuta.



Utlåningen till hushåll ökade med 1 procent, drivet av fortsatta löneökningar medan företagsutlåningen sjönk med

Mål hålla kostnaderna under 17 miljarder

Swedbank har som mål att hålla kostnaderna under 17 miljarder kronor i år samt 2019.



Det framgår i bokslutet för 2017. SME-prognosen inför rapporten låg på totala kostnader om 16,6 miljarder kronor för innevarande år samt 16,7 miljarder kronor under 2019.



"Att upprätthålla vår marknadsledande kostnadseffektivitet är ett av våra viktigaste finansiella mål. Investeringarna vi genomför de kommande åren och våra pågående kostnadseffektiviseringsåtgärder kommer att säkerställa att vi bibehåller denna konkurrensfördel", skriver Birgitte Bonnesen i storbanksrapportens vd-ord.



Hon framhåller att Swedbank har tagit beslut om att höja investeringstakten "och satsa mer resurser på digitalisering och automatisering" av bankens vardagstjänster.



Den höga aktivitetsnivå som präglat hela förra året följer med oss in i 2018", framhåller hon även.