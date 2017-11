Storytel faller efter rapport

Rörelseresultatet minskade till -16,6 miljoner kronor från 10,2 miljoner kronor under motsvarande kvartal 2016, trots att rörelseintäkterna steg till 309 från 234 miljoner kronor.



Samtliga rörelsekostnader - handelsvaror, övriga externa kostnader och personalkostnader - steg under kvartalet, och i förhållande till omsättningen ökade andelen "övriga externa kostnader" från 18 till 25 procent, eller från 41,8 till 78,3 miljoner kronor.



Den största kostnadsposten här utgörs enligt bolaget av marknadsföringskostnader, "vilken normalt sett är relativt hög i tredje kvartalet då Storytel investerar som mest under sommaren som också är det kvartal då flest kunder kommer in i tjänsten", heter det i rapporten. Andra större poster utgörs av lokal-, it- och konsultkostnader.



Resultatet före avskrivningar, -2,7 miljoner kronor (+19,7), var -0,9 procent av rörelseintäkterna för kvartalet (8,4). För 2018 räknar bolaget enligt vd Jonas Tellanders rapportkommentar med att göra förlust på ebitda-nivå "i spannet 5-10 procent av omsättning". Detta för att kunna fortsätta växa streamingintäkterna med 40 procent årligen och fortsätta öka investeringarna i innehållsproduktion.



Bolaget skulle dock, baserat på sina erfarenheter från Skandinavien, "kunna växla över och bli lönsamma med en ebitda-marginal på 15-20 procent". Anledningen till att inte slå av på tillväxttakten är att Storytel ser potential att bygga och växa även på dessa marknader under många år framöver.



Storytelaktien var ned cirka 3,6 procent klockan 10.30 på onsdagen.

