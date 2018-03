Storägare ser potential i Nordea trots kritik mot flytten

Nordeas flytt av huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors har onekligen varit en vattendelare bland kunder, analytiker och aktieägare senaste året. På torsdagens bolagsstämma blev det dock klart att flytten blir av – och ur aktiemarknadens synpunkt har det hittills sett ut som en negativ reaktion.

Aktien har fallit med över 10 procent, vilket är betydligt mer än avskiljningen av utdelningen på knappt 7 kronor under fredagens börshandel. Och jämför vi med kursen före bokslutet i januari är kursnedgången ännu mer dramatisk – hela 13 procent har Nordea tappat.

Det sistnämnda är dock inte så konstigt eftersom Nordeas fjärde kvartal var klart under förväntningarna och klart sämst utfall av storbankerna. En lägre aktivitet på kapitalmarknaderna under förra årets sista tre månader spelade in plus att banken under 2017 haft stora kostnader för IT-investeringar och i projekt för att strama upp regelverken i en alltmer reglerad bankvärld.

Det är också detta som är en del av argumentet för Didner & Gerge aktiefond som har Nordea som sitt näst största innehav i fonden med drygt 9 procent av kapitalet och dessutom en av bolagets tio största ägare.

– Vi ser möjligheter för Nordea att lyfta vinsten framöver genom att kostnaderna kommer att sänkas nu när de stora investeringarna är gjorda samtidigt som de bör kunna medföra högre intäkter, säger Henrik Didner, styrelseordförande i fondbolaget.

Nordeas vd Casper von Koskull var också noga med att poängtera vid stämman att det nya kostnadsmålet för 2018 som innebär över 200 miljoner euro lägre kostnader kommer att infrias.

Henrik Didner har dock varit kritisk till flytten till Finland och var överhuvudtaget inte närvarande på stämman. Han menar att Nordea kunde avvaktat och gjort klart andra stora projekt i banken först.

Samtidigt har banken argumenterat för flytten bland annat för att det innebär lägre avgifter till staten i Finland – på stämman framkom till exempel att guidningen om en besparing på en miljard euro snarast är i underkant.

Andra argument har varit fördelar med att kunna vara med i EU:s bankunion och säkrare spelregler i Finland – i Sverige har ju regeringen varit ute och talat om en ny bankskatt.

Henrik Didner pekar också på Nordeas höga direktavkastning som ett plus för att äga aktier i banken. Den senaste kursnedgången har skickat direktavkastningen upp över 7 procent.

– Nordea bör också ha möjligheter att höja utdelningen kommande år, menar Henrik Didner.

Det kan innebära att direktavkastningen sett till utdelningen för 2018 kan närma sig 8 procent vid dagens kursnivå, vilket onekligen bör vara lockande för en stor mängd placerare som vill bottenfiska i Nordea efter det stora kursfallet senaste tiden.