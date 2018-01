Storägare ser betydande uppsida på fem års sikt

Harris investeringsbeslut grundas enligt honom i en akties "underliggande inneboende värde" inom fyra fem år.



"När vi tittar på H&M ur det tidsperspektivet tror vi att det finns betydande uppsida i aktierna", säger Justin Hance, och fortsätter:



"Tveklöst finns en del problem, såsom svag försäljning i fysiska butiker. Men jag tänker på värderingen som har gått förlorad i aktiekursen, tycker jag att det är signifikant oproportionerligt gentemot påverkan på verksamheten."



Han framhåller även att H&M har vidtagit en hel del åtgärder, och att insiderköp har förekommit.



"Vi vill understryka att vi ser det som positivt att styrelseordföranden köpte aktier värda mer än en miljard dollar under 2017", säger Justin Hance.



Inför kapitalmarknadsdagen den 14 februari ser fondförvaltaren fram emot att få en detaljerad bild av framtidsplanerna:



"De tar en hel del kloka steg. Om man ser tillbaka några år kanske de inte agerade så snabbt som de borde, men jag tror att från dagens läge håller mycket på att förändras till det bättre och jag tror att kapitalmarknadsdagen är en bra chans för dem att belysa mer i detalj vilka åtgärder de vidtar", säger han.



Harris Associates fyrfaldigade sitt H&M-innehav under 2017 och är i dagsläget näst största ägare med 5,02 procent av bolaget den 1 december enligt Holdings. Innehavet är värt drygt 13 miljarder kronor, drygt en procent av Harris samlade tillgångar på omkring 140 miljarder dollar enligt Bloomberg.



Harris-optimismen delas dock inte av marknadens H&M-bevakare: av bolagen i OMXS30 med SME-täckning har H&M för närvarande trots kursraset på sistone tredje sämsta genomsnittliga analytikerinställning, före SHB och Fingerprint, efter försämring därvidlag under de senaste åren (se diagram nedan). Av 24 bidrag finns 7 köpråd, 8 säljråd och 9 "behåll".

Diagram: Harris Associates ägande i H&M senaste två åren, samt aktiekursutvecklingen.

Källa: Holdings



Diagram: förändring av rekommendationer senaste fyra åren. Gul = sälj, mellanblå = neutral, ljusblå = köp

Källa: SME Direkt