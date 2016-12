Nedåt på Stockholmsbörsen

Vid 13.30-tiden var storbolagsindexet OMXS30 ned 0,3 procent till indexnivån 1.521. Aktier för 4,6 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. De ledande Europabörserna noterade strax efter lunchtid en oregelbunden utveckling.

De råvarurelaterade bolagen SSAB och Boliden sänktes med 2,3 respektive 2,7 procent lägre medan oljebolaget Lundin Petroleum var 0,7 procent ned. Lundin Mining sjönk 1,8 procent.

Nokia har stämt Apple i Tyskland och USA och hävdar att Apples produkter gjort intrång på ett antal patent. Bolagets aktie backade 5 procent i Stockholm medan sektorkollegan Ericsson noterades 0,5 procent lägre.

Fingerprint Cards och Getinge, som haft en motig utveckling under de senaste månaderna, visade framfötterna med uppgångar på knappt 4 respektive knappt 3 procent.

Sobi tappade 2 procent. Konkurrenten Roches blödarsjukakandidat ACE910 nådde sitt primnära mål i en fas 3-studie samtidigt som alla sekundära mål också uppnåtts. I början av november steg Sobis aktie kraftigt efter att Roches blödarsjukakandidat drabbats av vissa bakslag i fas 3 där fyra fall av allvarliga händelser ägde rum. Några ytterligare bakslag ska dock inte ha ägt rum, enligt Roche.

Handelsbanken har sänkt sin rekommendation för Lindab till minska från tidigare öka. Aktien straffades med en nedgång på 5,5 procent.

VA Automotive har tagit hem en stororder med ett värde på 120 miljoner kronor över sex år. Aktien rörde sig upp med 3,5 procent.

Skistars styrelseledamot Per-Uno Sandberg, sjätte största ägare i vinterturismbolaget med drygt 1 miljon aktier, har sålt 100.000 aktier för 160 kronor styck. Aktien backade 0,7 procent till 154 kronor. Affären gjordes på onsdagen, efter att bolaget kvartalsrapporterat på morgonen.

På First North gör havsvindkraftsbolaget Seatwirl liksom även Rethinking Care debut på torsdagen med handel till nivåer klart under introduktionspriserna. Seatwirl handlades 21 procent under introduktionskursen och Rethinking Care sågs ned 33 procent under sin noteringsnivå.

På makrofronten visade SCB-statistik att försäljningsvolymen i detaljhandeln, i fasta priser och kalenderkorrigerad, ökade totalt med 3,6 procent i november, jämfört med samma månad 2015. I eftermiddag väntar, från USA, bland annat order varaktiga varor samt novemberdata över privata inkomster och konsumtion.

Tillträdande USA-presidenten Donald Trump har utsett investeraren Carl Icahn till att bli hans särskilde rådgivare vad gäller en översyn av regleringarna på finansmarknaden.

Graf: Intradagutveckling OMXS30

Källa: Infront