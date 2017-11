Starbreeze vände till förlust

Nettoomsättningen uppgick till 77,7 miljoner kronor (103).

Resultatet efter skatt uppgick till -31,7 miljoner kronor (20,4).

Dead by Daylight drar in mest pengar

Av Starbreeze nettoomsättning på 78 miljoner kronor i det tredje kvartalet stod Payday för drygt 24 miljoner och Dead by Daylight för drygt 47 miljoner.

Under oktober uppgick intäkterna från försäljningen av Payday 2 via plattformen Steam till 6,6 miljoner kronor. Intäkterna från Dead by Daylight låg på 15,2 miljoner i oktober. RAID: WorldWar II nådde intäkter under månaden på 0,5 miljoner.

Starbreeze, som har en förläggarroll för RAID arbetar nu med teamet på Lion Game Lion (spelutvecklarna) för att förbättra och uppdatera spelet.

"Vi tittar på olika komponenter i spelet och dess marknadsförutsättningar och kommer under de närmaste månaderna att anpassa och justera spelet", heter det i rapporten.

Av rapporten framgår även att Dubai-projektet med ett nytt VR-center närmar sig lansering. Som huvudleverantör kommer Starbreeze att ha sju VR-upplevelser från start.

Starbreeze första mindre Indielabs-titel Antisphere lanserades på Steam för pc i juli. Men som en konsekvens av den låga försäljningen av pc-versionen har bolaget beslutat att inte investera ytterligare i titeln och att därmed ställa in konsollanseringen.