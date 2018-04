SEB börjar bevaka Spotify

Genom att utveckla fler tjänster och funktioner för både lyssnare och artister kan Spotifys position stärkas och hålla konkurrenter på avstånd. Men på nuvarande kursnivå är mycket redan intecknat i kursen.

Riktkursen sätts till 163 dollar. Under bolagets första handelsdag på New York-börsen under tisdagen stängde aktien på 149 dollar.

Nyckeln för att lyckas är för bolaget att nå en nivå där tillräckligt många populära artister vänjer sig vid Spotify, når framgång på data som tas fram av Spotify, och på så sätt blir beroende av det för fortsatt succé menar SEB.

Klarar Spotify detta har bolaget goda möjligheter att växa på befintliga och nya marknader och sänka sin churn-rate och få ned rörelsekostnaderna fortsätter analyshuset.

SEB räknar med att Spotify kan växa med 25 procent i snitt per år mellan perioden 2017 till 2020. Det ska jämföras med Spotifys egna långsiktiga mål på 25-35 procent. För premiumtjänsten, väntar sig SEB en tillväxt på 15 procent under en femårsperiod. Vidare spår banken att Spotify kan ta en andel på 10 procent av den adresserade radioannonsmarknaden.

Enligt SEB skulle Spotify kunna bli lönsamma inom den prognostiserade perioden, 2017-2020. Bolagets bruttomarginaler väntas förbättras och under 2020 uppgå till 28 procent vilket talar för det, men bolagets ambition, att öka kostnader för forskning och utveckling som en del av försäljningen under prognosperioden gör att det kommer att dröja innan bolaget gör breakeven menar SEB.

Banken har tagit fram sin riktkurs genom att jämföra med liknande bolag, där bland annat Netflix ingår, och utgått från att Spotify når en rörelsemarginal på 12,5 procent. Banken som jämför med streamingtjänsten Netflix, menar att Spotify inte förtjänar en lika hög värderingsmultipel då Netflix väntas nå en rörelsemarginal på 7 procent under 2018 och därmed visat att affärsmodellen fungerar. Spotify däremot, behöver visa hur vägen till lönsamhet kommer att se ut.