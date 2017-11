”Spekulationsaffärer bidrar till boprisfallet”

Höstens hetaste privatekonomiska fråga har varit helomvändningen på bostadsmarknaden. Störst förändring har det varit i Stockholmsområdet - och det är kanske inte så konstigt eftersom priserna stigit mest i huvudstaden under de senaste åren.

Det har lockat många spekulationsköpare att teckna sig för lägenheter som de inte tänkt flytta in i - utan sälja när bostäderna är färdigställda. Många av dessa nyproduktioner har blivit klara under 2017 och en hel del blir klara under 2018 - och det är de som nu har kommit ut på marknaden och orsakat ett överutbud av lägenheter som bidragit till höstens prisfall.

– De spekulativa bostadsköparna har drivit upp priserna senaste år, säger Joakim Alm, vd för boutvecklaren Alm Equity, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Alm pekar på ett exempel från bolagets egen projektportfölj. Ett område i Sundbyberg visade att cirka 40 procent av köpen var enbart på spekulation och kom direkt ut på marknaden.

– Dessa spekulationsköpare kan tänka sig att sälja bostäderna så länge de tjänar pengar, över det pris de tecknade sig för. Vissa går med på att sälja till nollvinst, vilket trycker ned priset.

Joakim Alm menar att i Stockholm pågår nu produktion av cirka 17 000 lägenheter,varav cirka 7 000 är köpta på spekulation. Hans bedömning är att det kommer ta nio månader för marknaden att absorbera dessa och att därefter bostadsrättmarknaden kan få en mera normaliserad situation.

– Detta blir bara positivt eftersom spekulationsköparna också drivit upp priser för mark- och byggrätter i Stockholm.

Under andra halvåret 2018 väntar alltså Joakim Alm sig att situationen mellan efterfrågan och utbud blir mer normal. Han pekar på att det varje år flyttar in cirka 10 000 hushåll till Stockholm varför alltså den underliggande efterfrågan finns kvar när överutbudet via spekulationsaffärerna försvunnit från marknaden.

För bostadsutvecklarna och deras aktieägare är detta naturligtvis goda nyheter - kurspressen har under året varit mycket stor och de flesta som köpt aktier ligger med stora latenta förluster.

Och även för köpare och säljare av lägenheter är detta givetvis intressant - idag beskrivs bomarknaden i Stockholm som mycket av köparnas marknad. Men inom ett år kan alltså situationen vara en helt annan.