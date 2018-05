Högtryck i skogen

"Koncernens industrier går för högtryck och efterfrågan är mycket hög på samtliga sortiment. Marknaden för såväl sågade trävaror som massaprodukter är stark och detta påverkar prisutvecklingen", skriver bolaget i ett pressmeddelande på onsdagen.

Södra räknar med att efterfrågan kommer att bestå under sommaren och hösten och vill därför stimulera en tidig kontraktering inför hösten.

Bolaget höjer inköpspriserna för gran- och talltimmer med 40 kr per kubikmeter (fub). Även priserna för barrmassaved höjs med 40 kr per kubikmeter (fub), till det nya grundpriset 360 kr per kubikmeter.

De nya priserna gäller från och med den 9 maj.