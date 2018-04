Här är veckans hetaste småbolag

Indexet för de 25 största bolagen på Nasdaq First North har stigit med 0,2 procent hittills under veckan och med 7,9 procent sedan årsskiftet. Carnegies Microcap Return Index har trevat upp försiktiga 0,1 procent hittills under veckan, men har backat med 5,9 procent sedan årsskiftet.

Bland de större bolagen på First North steg THQ Nordic efter att ha fått en köprekommendation i Dagens Industri. Tidningen ser köpläge i en attraktivt värderad aktie.

En annan First North-vinnare var Enorama Pharma, som utvecklar nikotintuggummin. Aktien har stigit med 11 procent sedan början av veckan efter att ha slutfört studier med positivt resultat, något som medför att bolaget nu kan registrera sitt tuggummi med fruktsmak som läkemedel.

Nästa steg för bolaget är en lansering. Enorama avser sälja sitt nikotintuggummi till återförsäljare som sedan kan marknadsföra produkten under eget varumärke.

Aktien för Byggmästare Anders J Ahlström har klättrat 12,6 procent i veckan sedan bolaget valt att sälja bostadsfastigheter till ett värde av 1,7 miljarder kronor till D Carnegie som erläggs dels kontant och dels i form av aktier i D Carnegie. Kvar i Byggmästare Anders J Ahlström-koncernen efter försäljningen blir den konsultverksamhet inom strategiskt kompetensförsäljning som bolaget i dag bedriver genom bolagen Fasticon Kompetens och Fasticon Support samt aktieposten i D Carnegie.

Medicinteknikbolaget Integrum återhämtade sig 18 procent på First North under veckan efter att ha vidhållit att bolaget inte förrän den 30 januari fick information om att Sahlgrenska Universitetssjukhuset stoppade nya operationer med Integrums produkter i oktober, vilket Nyhetsbyrån Direkt avslöjade på skärtorsdagen. Bolaget informerade aktiemarknaden i februari.

Integrums grundare och storägare Rickard Brånemark informerades om kvalitetskomplikationer och operationsstopp den 24 oktober och sålde drygt tre veckor senare aktier för över 17 miljoner kronor, trots att informationen som förefaller ha varit kurspåverkande då inte hade kommunicerats externt.

Bioteknikbolaget Kancera tappade rejält på First North efter besked om nyemission på 60 miljoner kronor. Syftet med emissionen är att finansiera fortsatt klinisk utveckling av en kandidat mot inflammatoriska sjukdomar och cancer.

På Aktietorget har ljudboksbolaget Storytel fortsatt upp. Aktien har stigit med 8 procent i veckan och med 42 procent hittills i år. I veckan presenterade bolaget siffror för det första kvartalet.

Storytel hade i snitt 577.900 betalande abonnenter, en ökning med 44.500 kunder från fjärde kvartalet 2017 och med närmare 200.000 kunder från samma period ett år tidigare.

Storytel, som förutom att ha varit rapportaktuella, har även fått ökat intresse efter att streamingbolaget Spotify noterats på USA-börsen. Spotify, som främst streamar musik, har även ett visst inslag av ljudböcker och har i sitt prospekt gett indikationer om att detta område är ett möjligt tillväxtspår.