Så gick det på småbolagslistorna i veckan

Indexet Nasdaq First North 25 har stigit 5,0 procent hittills under veckan medan Carnegie Micro Cap Return Sweden hade ökat 2,8 procent tills i torsdags.

Stockholmsbörsen som helhet har hittills under veckan stigit 3,2 procent enligt SIX Return index.

Bäst kursutveckling hittills under veckan på Aktietorget har C Security som har stigit med 56 procent, trots en fredagsnedgång på 17 procent efter bolagets delårsrapport.

I andra ändan finns Amnode som har tappat 41 procent.

Aktietorgets högst värderade bolag, Storytel, har stigit 16 procent under veckan. Bolaget växer snabbt på ljudboksmarknaden. I skuggan av den svenska marknadsledaren växer det samtidigt fram mindre aktörer som Bookbeat och Nextoryo.

Nyhetsbyrån Direkt har varit i kontakt med Niclas Sandin på Bookbeat, som ingår i Bonnier Books och Shadi Bitar, medgrundare av Nextory. De räds inte konkurrensen och Bookbeat räknar med tvåsiffrig tillväxt i Sverige för de kommande fem åren. Lönsamheten är alltjämt skral, men både Bookbeat och Nextory är övertygade om att så småningom gå med vinst även om ingen av de båda specificerar när detta kommer att ske.

Bland de tre miljardbolagen på NGM avancerade affärssystemföretaget Fortnox under veckan med 5,9 procent medan Kopparbergs Bryggerier steg med 2,5 procent.

Den First North-listade fordonsunderleverantören VA Automotive, vars kursutveckling under det gångna året har varit ett sluttande plan i spåren av lönsamhetsproblem, har fått förvärrade problem. Bolaget drog under veckan tillbaka den företrädesemission som föreslogs för drygt en månad sedan och ansöker i stället om företagsrekonstruktion. Hittills i veckan har aktien nästan halverats.

På First North var det på fredagen handelspremiär för industrigruppen Infrea. Målet att nå en avkastning på eget kapital på 12-15 procent är rätt tufft satt, sade vd Tony Andersson till Nyhetsbyrån Direkt för ett par veckor sedan. Aktien handlades på fredagen vid 19:50 kronor, vilket var under kursen på 22 kronor vid nyemissionen inför listningen.

Fram till onsdag i nästa vecka pågår teckningsperioden i upplevelsebolaget Bodyflight som är på väg till Aktietorget med en nyemission på 21 miljoner kronor. Bolagets vd Markus Wiborg sade i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt som publicerades i veckan att Bodyflight kan fördubbla antalet kunder till sin vindtunnel i Stockholm om företaget lyckas öka beläggningen på framförallt vardagar. Bodyflights höga lönsamhetsutsikter kan samtidigt locka till sig konkurrenter, medgav han.

Bodyflight bygger nu en vindtunnel i Göteborg, skapar ett upplevelsecenter i anslutning till Stockholmstunneln och avser göra detsamma i Göteborg. Bolaget har i nuläget inga internationella expansionsplaner, utöver en viss möjlighet att tjäna pengar på försäljning av företagets vindtunnelkoncept när tunnlar byggs utomlands.

Indexet Carnegie Micro Cap Index Sweden inkluderar bolag på Nasdaq (Stockholmsbörsen och First North), men exkluderar aktier listade på övriga handelsplattformar.