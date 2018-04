Här är veckans hetaste småbolag

Det är främst på First North som kursrusningar och bakslag fallit in. För de större bolagen har det varit relativt lugna rörelser. Spelbolagen Paradox, THQ Nordic har backat något medan Stillfront stigit något. Även ljudboksbolaget Storytel har fallit något efter stora uppgångar under föregående vecka.

Veckans solklara vinnare är First North-listade Infant Bacterial Therapeutics (IBT) som stigit 42 procent. Bakom den kraftiga uppgången låg en analys av SEB Equities som inlett bevakning med rekommendationen köp och riktkursen 300 kronor. Aktien handlades till 161:50 kronor under fredagen.

Enligt SEB Equities kan lovande studier på probiotika-läkemedelskandidaten IBP-9414, som ska förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC) som är ett akuttillstånd i mag-tarmkanalen hos mycket för tidigt födda, leda till ett färdigt läkemedel tidigast 2020 eller 2021.

Uppåt har det även varit för Kancera, som forskar kring återkommande tumörer och utvecklar läkemedelskandidater för detta ändamål. Bolaget som tidigare har haft en tuff period på First North och är ned med över 30 procent hittills i år steg med 14 procent i veckan. Bolaget genomför en nyemission på 60 miljoner kronor för fortsatt utveckling av läkemedelskandidaten KAND567. En uppdatering kring forskningsportföljen gav visst bränsle för uppgång i veckan.

En annan vinnare på First North var rymdbolaget Gomspace som stigit med över 11 procent. Bolaget har uppgett att GOMX-4 projektet, där två satelliter ska övervaka det arktiska området, hittills varit framgångsrikt. Trots veckans uppgång tillhör även Gomspace förlorarna i år med en nedgång på över 30 procent. Bolaget ska ta in 125 miljoner kronor i en nyemission där teckningsperioden pågår fram till 1 juni.

En av veckans förlorare på First North har varit bränslebolaget MyFC. Bolaget som nyligen aviserat en emission på 75 miljoner kronor tappade 44 procent i veckan. Status för den tidigare aviserade kinesiska Telling-ordern är fortsatt oklar på marknaden.

Förra veckans vinnare Sedana Medical, som tar fram en ny produkt för sövning av patienter, blev en av förlorarna denna vecka med en nedgång på 15 procent. Bolagets pågående fas 3-studie Isoconda kommer att försenas. Detta på grund av att en lokal myndighet har kritiserat delar av tillvägagångssättet för studien. I en kommentar sade vd Christer Ahlberg till Nyhetsbyrån Direkt att det är vanligt att få invändningar på hur en studie genomförs och det är inget fel på Sedanas tillvägagångssätt. Under fredagen tog aktien igen delar av fallet och steg med 11 procent. Detta efter att bolaget sett en ökad försäljning under det första kvartalet.