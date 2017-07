SKF faller tungt trots rapport över förväntan

Resultat blev lite över förväntan. Kullagerbolagets justerade rörelseresultat blev 2 436 miljoner kr (2 020 samma period i fjol), mot förväntade 2 355 miljoner i andra kvartalet enligt SME Direkt. Rörelseresultatet uppgick till 2 315 miljoner kr (1 875). Här var 2 308 miljoner kr väntat. Engångsposter ingick om -121 miljoner kr (väntat -46).

Organisk tillväxt något bättre

Försäljnings-utvecklingen var positiv i samtliga regioner, till följd av ökad aktivitet och fler investeringar inom industrin, skriver SKF:s vd Alrik Danielson i delårsrapporten. SKF:s försäljning summerades till 20 229 miljoner kr (18 319). Analytikerna hade räknat med 20 288 miljoner kr. Den organiska tillväxten på 7,5 procent var något bättre än väntade 7,1 procent.

Fortsatt negativ priseffekt

SKF:s rörelseresultat påverkades liksom i det första kvartalet negativt av försäljningsprisutvecklingen. "Rörelseresultatet påverkades också negativt av försäljningsprisutvecklingen, kundmix, högre kostnader för ERP-implementeringen, allmän inflation och avyttrade företag", står det i rapportens resultatanalys, i likhet med föregående rapport.

Viss ljusning i prismiljön

SKF:s försäljningsprisutveckling påverkade visserligen rörelseresultatet negativt under det andra kvartalet, men mot slutet av kvartalet började vissa positiva effekter skönjas, och de negativa effekterna under det andra kvartalet var något mindre än under det första kvartalet. Det sade SKF:s finanschef Christian Johansson vid SKF:s rapportpresentation.

Oro över prisutveckling

Marknaden tycks tvivla på SKF:s förmåga att höja sina priser, men oron är obefogad. Det anser vd Alrik Danielson efter fredagens rapportkonferens, under vilken SKF-aktien rörde sig från plus till minus och många analytikerfrågor ställdes på temat. "Det finns en pricing power i industrin, men det verkar som om man inte riktigt vill tro det. Men det gör det", säger vd med emfas till Nyhetsbyrån Direkt.

Spår minskad efterfrågan

SKF spår att efterfrågan på bolagets produkter och tjänster under det tredje kvartalet 2017 kommer att vara lägre för koncernen jämfört med föregående kvartal.

För segmenten Industri och Fordon väntas lägre respektive något lägre efterfrågan. Efterfrågan bedöms bli avsevärt lägre i Europa och relativt oförändrad i Nordamerika, Asien och Latinamerika, jänfört med andra kvartalet. Jämfört med motsvarande kvartal för ett år sedan spås efterfrågan bli högre för koncernen och det gäller båda segmenten.