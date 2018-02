Berenberg: Läge att kliva in i Handelsbanken

Rekommendationen köp upprepas tillsammans med en riktkurs om 130 kronor, efter att analyshuset åkt runt med banken på investerarträffar i Tyskland.

Under "roadshowen" uppges bankens höga låneförluster i Storbritannien i det fjärde kvartalet samt de allmänna utsikterna på den brittiska marknaden i spåren av brexit ha legat i fokus, liksom utdelningsutsikterna.

"Investerare fokuserade på vad som drev kreditförlusterna under det fjärde kvartalet, då låneförlusterna var 21 baspunkter, bankens högsta kvartalsvisa nivå sedan det tredje kvartalet 2009. Mer än hälften av förlusterna i det fjärde kvartalet relaterade till en osäkrad syndikerad exponering mot Carillion. När det unika rörande kreditförlusten förklarades under roadshowen verkade investerare mindre oroade och accepterade att den 113 baspunkterna i Storbritannien under det fjärde kvartalet inte representerade ett systematiskt skift i den brittiska verksamhetens riskprofil", skriver Berenberg.

Därutöver fokuserade "många investerare på den brittiska verksamhetens utsikter i spåren av brexit.

"Det är tydligt att IR inte förväntar sig några större förändringar avseende den brittiska verksamheten. Skapandet av ett brittiskt dotterbolag kommer dock troligen att medföra kostnader, väntat omkring 300 miljoner kronor under 2018. IR var tydligt med att även om ett dotterbolag kan komma att skapas så kommer den brittiska verksamheten att fortsätta att finansieras från Sverige. Det innebär att den brittiska delen kommer att fortsätta att dra nytta av Handelsbankens starka finansieringsprofil", skriver Berenberg.

Analyshuset påpekar att Handelsbankens marknadsandelar är mindre än 2 procent både i Storbritannien och Nederländerna. Det finns således utrymme för lånetillväxt, anser Berenberg.

Sammantaget räknar analyshuset med att bankkoncernen har en årlig lånetillväxt på mellan 4 och 5 procent till år 2020 och att banken med stöd av det kan höja den ordinarie utdelningen. Även Handelsbankens utdelningsutsikter låg i fokus när banken träffade tyska investerare, enligt Berenberg.

SHB höjde den ordinarie utdelningen för 2017 med 10 procent och den totala utdelningen med 50 procent, inklusive extrautdelning, till 7:50 kronor per aktie.

"Två poänger är värda att ha i åtanke gällande Handelsbankens utdelning, anser vi. Främst att en så stor total utdelning visar på styrelsens säkerhet inför Basel 4, vilket vi ser som positivt. För det andra ska en extrautdelning stärka tidigare kommentarer från bolagsledningen om att överskottskapital ska delas ut såtillvida kapitalkrav möts och banken har kapital för tillväxt", skriver Berenberg.