Securitas missar för fjärde kvartalet i rad

RapportUPPDATERAD Securitas straffas på nytt på Stockholmsbörsen efter att säkerhetsbolaget levererat en kvartalsvinst under förväntan – för fjärde kvartalet i följd. Vid lunchtid hade Securitas backat 2,5 procent, efter att under förmiddagen noterats drygt 5 procent ner, och aktien handlas därmed en bit under den nivå som gällde för ett år sedan.