SEB: Då höjer Riksbanken räntan

Den svenska inflationen lyfts under 2017 av högre priser på energi, livsmedel och svag krona. Tilltagande löneökningar och internationella priser bidrar till att den underliggande inflationen (KPIF) stabiliseras på nivåer över 1,5 procent men något under målet 2 procent. Flera direktionsledamöter tvekar också att göra penningpolitiken mer expansiv.

SEB:s prognos kvarstår att Riksbanken börjar reversera minusräntan i december med en höjning på 0,25 procentenheter till -0,25 procent. I slutet av 2018 väntas reporäntan ligga på 0,25 procent.

"Omsvängningen i penningpolitiken klargörs under sommaren. Att omvärlden börjar lämna den okonventionella politiken bakom sig och även höjer räntan (till exempel USA) bidrar till att hålla tillbaka kronförstärkningen", skriver SEB.

I slutet av 2017 väntas kronan ligga på 8:95 respektive 8:70 mot euron respektive dollarn. Prognosen för slutet av 2018 är 8:80 respektive 8:15.

Vad gäller USA står penningpolitiken inför flera dilemman, till exempel riskerar finanspolitiken att bli procyklisk och höja inflationstrycket när positiva effekter på ekonomins tillväxtpotential dröjer.

Federal Reserve väntas höja räntan två gånger i år och tre gånger 2018 och når därmed 2,0 procent. Höjningarna kan begränsas på grund av stigande långräntor, en i effektiva termer stark dollar samt en minskad penningpolitisk värdepappersportfölj under 2018.

Det underlättar för andra centralbanker att avsluta den alltmer ifrågasatta okonventionella penningpolitiken.

Besvärande låg underliggande inflation tvingar ECB och Bank of Japan att fortsätta med QE-politiken trots stigande inflationsförväntningar.

"Stabilare tillväxt- och inflationsutsikter i kombination med insikter om den okonventionella politikens begränsningar och tillkortakommanden ger dock ECB skäl att nu till sommaren börja signalera ytterligare neddragningar i de månatliga värdepappersköpen", skriver SEB.

Räntan i både eurozonen och Japan ligger kvar på 0,0 respektive -0,1 procent under hela prognosperioden. Bank of England avslutar sin QE-politik under 2017 (i princip redan i februari), men avvaktar med räntehöjningar under de närmaste åren för att kunna invänta brexitprocessens olika steg.

Norges Bank väntas höja styrräntan till 0,75 procent till slutet av 2018.