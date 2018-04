Scandics resultat bättre än väntat

Scandic redovisar ett justerat ebitda-resultat på 115 miljoner kronor för det första kvartalet 2018, att ställa mot SME-förväntan om 100 miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick till -1:39 kronor i det gångna kvartalet, väntat var -1:32 kronor.

Nettointäkterna uppgick till 3.791 miljoner kronor i kvartalet, här låg SME-prognosen på 3.570 miljoner kronor.

Revpar var 572 kronor i det första kvartalet (596), i kvartalet före var revpar 640 kronor.

Spår lägre tillväxt än första kvartalet

Scandic spår en positiv omsättningstillväxt för jämförbara enheter under andra kvartalet, justerat för kalendereffekter, men på en något lägre nivå än under föregående kvartal. Under första kvartalet uppgick den underliggande omsättningstillväxten till cirka 3 procent.

Det säger vd Even Frydenberg i rapporten.

På grund av att påsken delvis inföll under årets första kvartal minskade nettoomsättningen för jämförbara enheter med 1,2 procent.

"Vi bedömer att kalendereffekter påverkade omsättningen negativt med omkring 4 procentenheter vilket innebär att den underliggande omsättningstillväxten var cirka 3 procent", skriver Even Frydenberg.

Den underliggande tillväxten var positiv i Sverige, Norge och Finland och marginellt negativ i Danmark. I Stockholm fortsatte RevPAR, ett mått på intäkt per tillgängligt rum, att minska till följd av ökad kapacitet.

Scandic räknar med att RevPAR i Stockholm kommer fortsätta vara under viss press. En bättre utveckling väntas i övriga delar av Sverige. Vidare ser Scandic förutsättningar för fortsatt positiv utveckling i Finland och Norge.

Scandics justerade ebitda-resultat blev bättre än väntat, 115 miljoner jämfört med SME Direkts konsensus på 100 miljoner kronor.

"De åtgärder som vidtogs för att anpassa kostnaderna för den lägre beläggningsnivån i framförallt Stockholmsregionen har gett effekt och vi kommer fortsatt att kontinuerligt anpassa kostnaderna efter marknadsförutsättningarna på våra marknader", skriver vd:n.