Scandic flaggar för minskad tillväxt

Scandic redovisar ett justerat ebitda-resultat på 622 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017, att ställa mot SME-förväntan om 605 miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick till 3:65 kronor i det gångna kvartalet, väntat var 3:28 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 3.974 miljoner kronor i kvartalet, här låg SME-prognosen på 3.843 miljoner kronor.

Spår lägre tillväxt fjärde kvartalet

Försäljningstillväxten kan förväntas fortsätta för Scandic Hotels under det fjärde kvartalet, men på lägre nivå än under det tredje kvartalet.



Det skriver den nye vd:n Even Frydenberg i rapporten för det tredje kvartalet.



"Jag kan konstatera att vi har haft fortsatt god tillväxt under det tredje kvartalet. Nettoomsättningen steg med 11 procent, drivet av tillväxt för jämförbara enheter och fortsatt tillväxt i hotellportföljen. Revpar (genomsnittlig rumsintäkt per tillgängligt rum) för jämförbara enheter steg med 3,8 procent med god tillväxt i Finland och Norge, och en mindre ökning i Sverige och Danmark", skriver han.



Scandic Hotels har under det tredje kvartalet adderat tre hotell till sin pipeline varpå den består av 4.433 rum. Det motsvarar 10 procent av hotelloperatörens befintliga portfölj "vilket ger en bra grund för fortsatt tillväxt under de kommande åren", skriver Even Frydenberg.



Avseende förvärvet av Restel i Finland väntas det slutföras innan årsskiftet efter konkurrensmyndighetens granskning, påpekar han.