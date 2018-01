Stark rapport från skogen

På Stockholmsbörsen vände aktien ned på tisdagsförmiddagen efter att ha öppnat med en mindre uppgång. Analytiker som Nyhetsbyrån Direkt talat med är förvånade över kursreaktionen.

"Men aktien har gått bra de senaste månaderna och kanske är det dags för lite vinsthemtagning", kommenterar Kepler Cheuvreux analytiker Mikael Jåfs, som inte ser några stora besvikelser i bokslutet.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Rörelseresultat 5 procent över estimat. SCA:s rörelseresultat i fjärde kvartalet blev 786 miljoner kr, cirka 5 procent över analytikernas snittförväntningar. Rörelsemarginalen kom in på 18,5 procent, högre än väntade 17,6 procent. Försäljningen summerades till 4 242 miljoner kr för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 4 248 miljoner.

Bättre marginal över hela linjen. Alla fyra affärsområden redovisade bättre rörelsemarginal än väntat. Särskilt affärsområdet Papper, med ett justerat ebitda-resultat som var 11 procent över konsensusförväntningarna stack ut. "Ökningen berodde främst på högre försäljningspriser och volymer på kraftliner", skriver SCA om det förbättrade resultatet under kvartalet.

Stigande massapriser gav stöd. Även affärsområdet Massa gick starkt, mot bakgrund av under året stadigt stigande massapriser. Ebitda-resultatet var 4 procent bättre än väntat. Ökningen förklaras av högre försäljningspriser och lägre energikostnader på grund av nedskrivning elcertifikat föregående år, enligt SCA.

Utdelning slog förhandstips. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr per aktie, klart över snittförväntningarna om 1,17 kr. Av de sju analytiker som gav en prognos för utdelningen räknade den med lägst prognos med 1,00 kr, medan den mest optimistiske trodde på 1,45 kr per aktie.

Positiv marknad. Marknadsutvecklingen under 2017 beskrivs som positiv för alla SCA:s produkter utom tryckpapper där den varit stabil. Marknaden för tryckpapper har dock förbättrats något. För trävaror, massa och kraftliner har det skett successiva prisökningar under året. Priset för tryckpapper minskade under första halvåret men var stabilt under andra halvåret.

Stabil produktion. Produktionen var stabil under 2017. Massaproduktionen låg på en något lägre nivå än 2016 till följd av det pågående expansionsprojektet och längre underhållsstopp. För trävaror och papper var produktionen 2017 högre än året innan.

Investering Östrand enligt plan. SCA:s storinvestering i en ny massaanläggning i Östrand löper enligt plan, både avseende tid och kostnad. Av de totalt 7,8 miljarder kr som investe-ringen beräknas uppgå till hade 5,5 miljarder investerats per årsskiftet. Investeringen i Östrand avser att öka produktionskapaciteten av blekt barrsulfatmassa från cirka 430 000 ton årligen till omkring 900 000 ton. Full produktion väntas uppnås i slutet av 2019.