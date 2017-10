SCA:s vd: Lönsamhet viktigare än tillväxt

Bakom framgångarna ligger starka marknader för i stort sett alla bolagets segment, med stigande försäljningspriser och god efterfrågan, men också ett minimum av dyra underhållsstopp och säsongseffekter.

Bolaget siktar nu på att hålla i lönsamheten, snarare än att öka tillväxten, förklarade vd Ulf Larsson vid förmiddagens rapportpresentation.

"Det viktigaste för oss är att hålla lönsamheten uppe. Tillväxt är inte vår huvudsakliga fokus, men kan vi växa med bibehållen lönsamhet ska vi naturligtvis göra det", sade han och betonade vikten av att fokusera på kostnader och effektivitet.

För affärsområdet Trä har de försäljningsprishöjningar om 1-2 procent per kvartal som genomförts sedan början av 2016 fortsatt även under årets tredje kvartal. I motsatt riktning verkar dock valutaeffekter, i synnerhet relaterade till det brittiska pundet.

Under året har tre prishöjningar för oblekt kraftliner om totalt 150 euro per ton aviserats. Av dessa har ungefär 110 euro hittills implementerats gradvis och mer väntar under det fjärde kvartalet, framgick det vidare.

För tryckpapper, i synnerhet för bestrukna kvaliteter, har utmaningarna fortsatt. Försäljningspriserna backade 2-3 procent i början av året och sedan dess har även mixeffekter haft en negativ effekt för SCA. För obestrukna material ser det dock något bättre ut, sade vd:n.

Inom skogsverksamheten rapporterar SCA stabila inköpspriser av ved, trots prisökningar i vissa av upptagningsområdena.

Inför rapporten hade analytiker spekulerat i att SCA skulle publicera nya finansiella mål, något bolaget hittills inte gjort sedan sommarens avknoppning av hygienverksamheten under namnet Essity. Några nya mål väntar dock inte i närtid, framgick det.

"Vi har för närvarande inte några planer på det", sade Ulf Larsson, som inte heller ville kommentera bolagets utdelningspolicy.

En möjlighet för analytikerna att få mer information om SCA väntar i maj 2018, då bolaget ska hålla en kapitalmarknadsdag i Sundsvall med inriktning på skogsverksamheten.

SCA B handlades vid 11-tiden på tisdagen till 80:55 kronor, en uppgång med knappt 5 procent för dagen.

Graf: SCA B kursutveckling 3 månader

Källa: Infront