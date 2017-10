Sandviks resultat före skatt blev 3.151 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2017 (2.223).

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt 2.850 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.

I det tredje kvartalet uppgick Sandviks orderingång till 21.888 miljoner kronor (19.700), jämfört med analytikerprognosen på 21.782 miljoner kronor.

Spår negativa valutaeffekter

Sandvik spår att valutaeffekten på rörelseresultatet under det fjärde kvartalet i år kommer att uppgå till minus 450 miljoner kronor. Metallpriseffekten på SMT:s rörelseresultat spås samtidigt bli neutral (noll kronor)



Det framgår av delårsrapportens "finansiella vägledning".



I föregående rapport spåddes neutrala valutaeffekter (det vill säga plus minus noll miljoner) och metallpriseffekter på minus 100 miljoner.



Utfallet blev valutaeffekter på -244 miljoner kronor respektive metallpriseffekter på -64 miljoner kronor.



Bland övrig "finansiell vägledning" nämner Sandvik investeringar på 3,7 miljarder kronor under 2017, lägre än de 3,9 miljarder som spåddes efter halvårsrapporten.

Vd inte nöjd med SMT-förlust

Sandviks ståldivision SMT:s gjorde förlust i det tredje kvartalet och koncernenchefen Björn Rosengren är inte nöjd.



"Även om tredje kvartalet är säsongsmässigt svagt för Sandvik Materials Technology är jag ändå besviken över affärsområdets resultat och vi arbetar hårt för att genomföra de kostnadsbesparingsinitiativ som tidigare kommunicerats och som syftar till att succesivt återställa lönsamheten från början av nästa år", skriver han i rapporten för det tredje kvartalet.



SMT redovisade en förlust om 57 miljoner kronor för det tredje kvartalet Analytikerna hade väntat sig en knapp vinst om ett par miljoner.



Sandvik listar ett antal faktorer bakom minusresultatet. För det första pekar bolaget på "en negativ mix" i leveranserna samt den "lägre lönsamhet inom det standardiserade rörutbudet". SMT hade vidare en negativ påverkan om cirka -30 miljoner kronor på rörelseresultatet "till följd av ändrade leveransplaner in i fjärde kvartalet".



I augusti meddelade SMT att 210 tjänstemän hade varslat om uppsägning. Målet är att gradvis förbättra lönsamheten från tidigt 2018.



De två övriga divisionerna, Machining Solutions och Mining and Rock, kom in 4 procent bättre än väntat vad gäller rörelseresultatet.



"För Sandvikkoncernen som helhet är jag nöjd med resultatet", skriver Björn Rosengren.

Spår bättre utveckling för SMT fjärde kvartalet

Efter ett tredje kvartal med förlust i Sandviks ståldivision SMT kommer det fjärde kvartalet att bli markant bättre, och åtgärderna som pågår för att förbättra lönsamheten går som planerat.



Det bedyrade Sandviks vd Björn Rosengren i en kommentar till nyhetsbyråer efter tisdagens kvartalsrapport, där han i det skriftliga vd-ordet sade sig vara besviken över affärsområdet SMT:s resultat som var tvärtemot SME-förväntningarna negativt. Marknaden handlar ned Sandvik-aktien kring 3 procent på tisdagseftermiddagen efter rapporten.



"Q3 är det sämsta kvartalet eftersom fabrikerna står stilla, så vi kommer förstås se en markant förbättring under Q4", sade han och upprepade ambitioner om rörelsemarginaler kring 10 procent.



"Vi har en bit kvar och det kommer att ta lite tid att få det här på plats. Men vi bedömer att de åtgärder vi håller på att vidta och som är bestämda kommer att slå i på riktigt under 2018", fortsatte han.



Enligt Björn Rosengren är det framför allt ett av fyra produktområden inom SMT, "Core & Standard", det vill säga standardsortimentet, som går svagt.



Skälet är överkapacitet i marknaden, och Sandvik tacklar det genom att skära kostnader samt genom att försöka höja priserna ("fokusera på prisbilden"), efter en tid med prispress.



"Vi ser i dag att prisbilden i nuvarande orderstock är bättre än vad vi har haft fram till i dag", säger Björn Rosengren om vad han tror om Sandviks prisutveckling.



Han påpekar även att den order inom "navelsträngsrör" som aviserades strax före rapporten tillsammans med en tidigare liknande order borgar för höga leveransnivåer under en lång tid framöver. Navelsträngsrör är det viktigaste och mest lönsamma Sandvik säljer inom SMT, samtidigt som den minst lönsamma verksamheten, ståltråd, håller på att säljas av.



"Det ser inte så mörkt ut som man kanske skulle kunna tro när man ser en negativ siffra", sammanfattar han och nämner att negativa metallpriseffekter under kvartalet sänkte resultatet - annars hade SMT rapporterat en smärre vinst.



"Det är egentligen ingen stor skillnad från det som vi visste att det skulle bli under kvartalet när vi gick ut under Q2 och meddelade att vi tar de här aktiviteterna."