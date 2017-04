Sandvik klart bättre än väntat

Sandviks resultat före skatt blev 3.120 miljoner kronor i det första kvartalet 2017 (1.996).



Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt 2.786 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.



Sandviks orderingång uppgick till 24.916 miljoner kronor (20.299), jämfört med analytikerprognosen på 22.775 miljoner kronor.

Spår positiva valutaeffekter under andra kvartalet

Sandvik spår att rörelseresultatet under det andra kvartalet i år kommer att påverkas positivt med 400 miljoner kronor av valutaeffekter, och neutralt av metallpriseffekter.



Det framgår av delårsrapportens "finansiella vägledning".



I bokslutsrapporten spåddes valutaeffekter på plus 400 miljoner kronor under det första kvartalet, och metallpriseffekter på 0 kronor.



Utfallet blev +401 respektive +129 miljoner kronor, och det justerade rörelseresultatet blev 3.507 miljoner kronor (2.413), mot väntade 3.170 miljoner (på underliggande nivå).



Bland övrig "finansiell vägledning" upprepar Sandvik investeringar på 3,9 miljarder kronor under 2017.