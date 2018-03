H&M rasar efter rapporten

H&M redovisar ett rörelseresultat på 1.208 miljoner kronor för det första kvartalet (december-februari) i det brutna räkenskapsåret 2017/2018.



Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat på i genomsnitt 1.260 miljoner kronor.

Engångspost påverkar nettoresultatet

H&M hade en positiv skatteintäkt av engångskaraktär om 399 miljoner kronor under första kvartalet till följd av den amerikanska skattereformen (Tax Cuts & Jobs Act).



Detta gjorde att nettoresultatet uppgick till 1.372 miljoner kronor, vilket var högre än resultatet före skatt på 1.263 miljoner och högre än analytikernas konsensus som låg på ett nettoresultat om 1.030 miljoner kronor.

Reor tyngde marginalen



H&M:s bruttovinstmarginal sjönk till 49,9 procent under räkenskapsårets första kvartal, december-februari (52,1).



Analytiker hade räknat med en bruttomarginal på 49,8 procent, enligt SME Direkt.



Prisnedsättningarna i relation till omsättningen ökade med drygt 2 procentenheter i första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Större lager - fler reor spås

H&M:s varulager uppgick vid utgången av det första kvartalet (utgången av februari) till 35 miljarder kronor, en ökning med 7 procent i kronor räknat och med 8 procent i lokala valutor, jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.



"Varulagerökningen förklaras av expansionen men också av den svaga försäljningsutvecklingen under kvartalet. Detta innebär att nivån på det utgående varulagret per den 28 februari 2018 är högre än planerat vilket kommer att leda till ökade prisnedsättningar under andra kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal föregående år", skriver bolaget.



Varulagret utgjorde 17,6 procent (16,7) av omsättningen exklusive moms, rullande tolv månader och 32,3 procent (33,4) av balansomslutningen.

Står fast vid helårsprognos

Trots att det första kvartalet innebar en betydande försämring i förhållande till motsvarande period föregående år, håller H&M fast vid sin bedömning om en resultatförbättring under helåret.



"Vi bedömer fortfarande att försäljningen för online och new business ska växa med över 25 procent under året och att H&M-gruppen når ett något bättre resultat för helåret 2018 jämfört med föregående år", skriver bolagets vd Karl-Johan Persson i rapporten där rörelseresultatet uppgick till 1.208 miljoner kronor (3.159).



Inför rapporten spådde analytikerna att H&M:s rörelseresultat räkenskapsåret 2017/2018 kommer att uppgå till 19,1 miljarder kronor, i så fall en nedgång från 20,6 miljarder föregående år.



Av rapporten framgår att bolagets onlineförsäljning i det första kvartalet ökade med 20 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Försäljningen för de nya varumärkena, "new business", steg med 15 procent under kvartalet.

Externa faktorer för inköp "svagt positiva"

För H&M:s inköp till andra kvartalet 2018 bedöms marknadsläget för de externa faktorerna sammantaget som svagt positivt jämfört med motsvarande inköpsperiod i fjol. Detta beror främst på att den amerikanska dollarn har försvagats gentemot koncernens valutakorg.



För första kvartalet, som nu har avrapporterats, var marknadsläget för de externa faktorerna såsom bland annat inköpsvalutor och råvaror neutralt för inköpsperioden till första kvartalet, jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år.