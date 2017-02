Klart sämre för Saab

Det framgår av måndagens bokslutskommuniké. Analytikerna hade räknat med 6,9 procent 2016.

Framför allt var det fjärde kvartalets slutspurt som inte riktigt höll måttet: rörelseresultatet kom in på 960 miljoner kr (1.347) mot väntade 1 157 miljoner. Räknat på helåret var rörelseresultatet 10 procent lägre än väntat: 1 797 miljoner kr (helåret 2015: 1 900, eller 1 782 justerat för jämförelsestörande poster) mot väntade 1 994 miljoner kr.

Håkan Buskhe, vd, skriver apropå helårets rörelsemarginal, 6,3 procent, att "i dag befinner sig flera stora projekt i ett tidigt stadium där de i de flesta fall genererar lägre vinstuttag".

Betraktat per affärsområde syns den största resultatminskningen under det fjärde kvartalet i servicedelen "Support and Services": från 417 till 198 miljoner kr. Enligt Saab påverkades det fjärde kvartalet 2015 positivt av en stor beställning på ett flygburet radarsystem till Förenade Arabemiraten, med vinstavräkning vid kontraktets tecknande.

Lönsamhetsprognosen för 2017 är att rörelsemarginalen, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2016 och utgöra ett steg mot det långsiktiga målet, 10 procents rörelsemarginal.