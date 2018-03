Så ska du göra med Spotifys notering

Spotify är sett till försäljning, antal kunder, marknadsandel och uppmärksamhet en av de största svenska företagsframgångarna det senaste decenniet. Spotifys försäljning steg under 2017 med 39 procent till 4090 miljoner euro, motsvarande 41,2 miljarder kr. Jämfört med 2015 års siffror är försäljningen dubblad.

Det stora orosmomentet i framgångssagan är lönsamheten. Den operativa förlusten ökade under 2017 med ytterligare 8 procent till 378 miljoner dollar eller 3,8 miljarder kr. Netto var förlusten 1235 miljoner euro eller knappt 12,5 miljarder kr.

Det är bra att Spotify har positivt operativt kassaflöde, men det lär bli fortsatt tryck på gaspedalen i form av återinvestering av det kapitalet. Den snabba tillväxttakten drar mycket finansiellt bränsle och även om Spotify inte tar in något kapital i samband med börsintroduktionen har bolaget varit en ren nyemissionsfabrik.

Antalet aktier har därför blivit successivt allt större. Utifrån den handel med aktierna som skett mellan de befintliga aktieägarna har priset på aktierna under året blivit allt högre toppat kring 130 dollar per aktie. Transaktionerna i februari har legat mellan 95 dollar och 127,50 dollar per aktie.

Spotify säljer inga aktier och gör ingen så kallad road show innan noteringen. Istället blir det en direktnotering helt utan teckningskurs. Alla får börja handla aktier samtidigt utan krångel. Kanske börjar handeln runt 95-130 dollar, men det återstår att se. Börsvärdet hamnar utifrån det kring 17-23 miljarder dollar och de 21 miljarder dollar eller 174 miljarder kr som tidigare nämnts är fortsatt en hyfsad riktlinje.

Aktien värderas därmed i runda slängar kring fyra gånger försäljningen. Å ena sidan är det högt utifrån förlusterna, å andra sidan överkomligt jämfört med den snabba tillväxten.

Potentialen är stor i att bli störst i världen på strömmande musik och allt vad den innebär av att få användbar och värdefull information om vilka konsumenter som gillar vad. Det i sin tur öppnar för framtida kringtjänster och mer intäkter. Spotify har i nuläget 42 procents marknadsandel. Osäkerheterna är också många, då konkurrensen kan hårdna och Spotify inte har eget innehåll utan enbart skivbolagens.

Vårt utgångsråd är att Spotify är en chansaktie som lämpar sig för spekulanter och andra aktiva placerare. Då alla gamla aktieägare kan sälja sina aktier när de vill utan inlåsningsperiod samtidigt som intresset nog är stort för bolaget kan mycket hända den första handelsdagen.

Försiktiga investerare bör åtminstone avvakta och se var kursen stabiliserar sig eller väljer för trend. Spotify är ett bolag du bör följa ganska noga om du ska köpa. Det är ingen nybörjaraktie direkt och passiva placerare håller sig med fördel till enklare och mer förutsägbara bolag och branscher.