Rusning i Com Hem efter Kinneviks storköp

Kinnevik har avtalat om ett förvärv av 33,9 miljoner aktier, motsvarande en andel om cirka 18,5 procent, i Com Hem.



Säljare av aktierna är NorCell S.à r.l., det indirekta holdingbolaget för fonder med BC Partners som rådgivare, för ett kontant vederlag om 110 kronor per aktie, totalt 3,7 miljarder kronor.



"Com Hem har en stark position på den svenska bredbands- och TV-marknaden, och erbjuder attraktiv tillväxt och kassaflöde. Förvärvet möjliggör för Kinnevik att ta en ledande position i en tillgång som kompletterar våra nuvarande kommunikations- och mediabolag", uppger Kinneviks tillförordnade vd, Joakim Andersson.



Transaktionen förväntas stänga den 4 maj. Förvärvet finansieras med tillgängliga medel samt av Kinneviks nuvarande kreditfaciliteter och obligationsprogram.

Fyller en lucka i portföljen

Kinneviks investering i kabeloperatören Com Hem fyller den lucka investmentbolaget hade på telekom- och mediaområdet. Att Com Hems ledningsgrupp är fylld med personer från Kinneviksfären underlättade affären.

Det säger Kinneviks tillförordnade vd Joakim Andersson till Nyhetsbyrån Direkt efter att det på torsdagen blivit känt att investmentbolaget köpt BC Partners post om 18,5 procent i Com Hem.

"Vi har känt till att huvudägaren på sistone har minskat sitt aktieinnehav och vi kunde då gissa att den här posten var till salu. Vi har haft en diskussion med dem under de senaste dagarna och då kommit fram till det här", säger Joakim Andersson.

Kinnevik investering överraskade många bedömare och affären väcker sannolikt flera frågor kring vad investmentbolaget har i kikaren på media- och telekomområdet, särskilt med tanke på innehaven i Tele2 och MTG. Joakim Andersson förnekar att det i dag finns planer på ett andra steg, någon slags strukturaffär.

"Vi har nu en portfölj med tre individuella bolag. Ett som fokuserar på mobilt (Tele2; reds anmärkning), ett som fokuserar på bredband och tv primärt (Com Hem), och ett som fokuserar på digital underhållning (MTG). Vi kommer driva de här bolagen som drivit MTG och Tele2 - stand-alone, alltså skilt från varandra", säger Joakim Andersson till Direkt.

Varför måste ni ha den här pusselbiten om ni ändå ska driva tre separata bolag?

"Trenderna mot konvergens är väldigt starka i inom de här sektorerna och vi tycker att den här pusselbiten saknades i Kinneviks struktur, som en investerare", svarar han och lyfter även fram möjligheten till kommersiella partnerskap mellan de olika bolagen, såsom det redan finns på innehållssidan mellan MTG och Com Hem.

Com Hems vd Anders Nilsson rekryterades från just MTG där han hade en 20 år lång karriär bakom sig, bland annat som chef över den svenska verksamheten. Com Hems finanschef heter Mikael Larsson och han vari tidigare finanschef för Kinnevik. Dessutom har även Com Hems hr-direktör Elisabeth Hellberg och bolagets styrelseordförande Andrew Barron bakgrund inom Kinneviksfären.

"Vi känner oss väldigt bekväma med Com Hems management och styrelseordförande. Det är också en faktor att utvärdera när man gör förvärv", säger Joakim Andersson som även berättar att Kinnevik kommer "närma sig bolaget ytterligare" och söka styrelserepresentation (Kinnevik är största ägare).

Från Com Hem hörs, kanske föga förvånande, få protester mot affären.

"Vi ser fram emot att arbeta närmare med Kinnevik och dess portföljbolag. Jag är övertygad om att detta kommer att innebära många spännande möjligheter framöver", säger Com Hems vd Anders Nilsson i en skriftlig kommentar.

Com Hem-aktien handlas upp drygt 8 procent till cirka 110 kronor - samma nivå som i affären mellan BC Partners och Kinnevik.