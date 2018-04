Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 6.495 miljoner kronor för det första kvartalet 2018, framgår det av delårsrapporten.

Marginalen uppgick till 32,7 procent.

Analytikernas förväntningar låg på ett underliggande ebitda-resultat på 6.318 miljoner kronor med en marginal på 32,5 procent, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen blev 19.852 miljoner kronor, mot väntade 19.421 miljoner.

Negativ tillväxt i Sverige

Telias nettoomsättning steg 0,2 procent organiskt under det första kvartalet. Det kan jämföras med utfall på -0,3 procent under fjärde kvartalet 2017 och +3,0 procent första kvartalet 2017.

För tjänsteintäkterna var den organiska tillväxten 0,9 procent första kvartalet.

I den största marknaden Sverige var den organiska tillväxten minus 1,0 procent. Tjänsteintäkterna i Sverige hade en organisk tillväxt på minus 1,6 procent.

Höjer kassaflödesprognosen

Telia höjer sin prognos för det fria kassaflödet från kvarvarande verksamhet, exklusive licenser och utdelning från intressebolag, och spår nu att det under 2018 kommer att bli högre än 2017 då det var 9,7 miljarder kronor.

Telias tidigare bedömning var att kassaflödet skulle ligga på "ungefär samma nivå" som 2017.

Telia står samtidigt fast vid att detta kassaflöde, tillsammans med utdelningar från intressebolag, bör täcka en utdelning för 2018 som ligger omkring nivån för 2017. Tidigare på fredagen aviserade Telia ett återköpsprogram med en ambition om att återköpa egna aktier för totalt 15 miljarder kronor under de tre kommande åren.

Bolaget upprepar att det justerade ebitda-resultatet i kvarvarande verksamhet, kommer att vara i linje med eller något högre än nivån för 2017 på 25,4 miljarder kronor.

Enligt SME Direkt låg analytikernas snittförväntningar inför rapporten på ett ebitda-resultat, exklusive extraordinära poster, på 26,3 miljarder kronor 2018.

Inleder återköpsprogram

Telia har beslutat att införa ett återköpsprogram av aktier med ambitionen att återköpa aktier för ett årligt belopp om 5 miljarder kronor över den kommande treårsperioden, vilket totalt blir 15 miljarder kronor.

"Skälen är att återföra överskottskapital till aktieägarna och att fortsätta optimera bolagets kapitalstruktur", uppger bolaget.

Tillsammans med den nyligen godkända ordinarie utdelningen om 2:30 kronor per aktie uppgår totalavkastningen pro forma per år till 3:45 kronor per aktie, skriver Telia.