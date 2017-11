Euron på rekordnivåer

Under tisdagen rörde sig euron snabbt och tog sig över 9,90 kr och på onsdagen kostade euron 9,99 kr under en kort tid. Vid månadsskiftet stod euron i 9,69, vilket innebär att vi har haft en väsentlig kursrörelse på ett par veckor.

Som lägst stod eurokursen i cirka 8,25 kr en kort period under sommaren 2012.

Men trots att kronan har blivit svagare mot euron, är det inte alls fallet när det gäller andra stora västerländska valutor – där har i stället kronan hållit dem stången, eller stärkts.

– Så det är en euroförstärkning vi ser snarare än en kronförsvagning, säger Richard Falkenhäll, SEB:s valutastrateg.

Faktum är att under 2017 har kronan stärkts mot alla större valutor med ett enda undantag – euron.

Kronans försvagning mot dollarn under gårdagen stannade till exempel på låga 0,2 procent medan kronan stärktes något gentemot den norska kronan.

I genomsnitt är kronan nu nästan 4 procent starkare än vad den var vid årsskiftet om man jämför med de nio största valutorna, enligt Richard Falkenhäll.

Skälet till den starka euron är en kombination av flera faktorer, menar han.

– När inflationssiffrorna kom in under tisdagen var de lägre än förväntat. Och KPIF-inflationen ligger återigen under Riksbankens inflationsmål. Under oktober var inflationen 1,8 procent, två tiondelar under målet på 2 procent.

Och det var just inflationsutfallet som utlöste den kraftiga eurorörelsen mot kronan under veckan.

Richard Falkenhäll anser att det väcker vissa funderingar, eftersom Riksbanken tydligt lagt fast att inflationen ska ligga över målet. Det kan till exempel blir en förlängning av Riksbankens obligationsköp som formellt löper ut vid årsskiftet. ECB förlängde sina obligationsköp nyligen till september 2018, så det skulle inte förvåna om Riksbanken fortsätter med sina.

Räntehöjningen däremot får nog vänta ytterligare, tror Richard Falkenhäll.

Det finns också flera andra faktorer som kan väcka farhågor just nu, till exempel de fallande bopriserna och andra problem på den svenska fastighetsmarknaden. Men SEB tror inte att det blir någon större sättning på bomarknaden. Olika omvärldsfaktorer talar i motsatt riktning.