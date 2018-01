RBC: Finlandsflytten lär hindra extrautdelning i år

Riktkursen sänks till 110 från 125 kronor, enligt en analys på måndagen som Nyhetsbyrån Direkt har rapporterat om tidigare under morgonen.



"Eftersom Nordea håller på att ändra reglerare från svenska Finansinspektionen till ECB, tror vi inte att banken drar i gång någon återbäringsövning till halvårsskiftet", skriver RBC.



Nordeas mer långsiktiga förmåga att lämna stora kapitalåterbäringar tror RBC dock förblir intakt.



Efter bokslutskommunikén sänker RBC sina estimat för Nordeas resultat före skatt med 8 procent, jämfört med estimatet före rapporten.



"Medan vi medger att intäktsutvecklingen inte har hjälpts av att Nordea sänkt sin risknivå under de senaste två åren, ser vi en risk i att ledningen förblir internt fokuserad på att leverera på kostnader och på huvudkontorsflytten, och därför kan komma att fortsätta underleverera på översta raden", heter det i analysen.



Ledningens guidning om sidledes utveckling för räntenettot under 2018 betraktar RBC vidare som för optimistisk, eftersom prissänkningar på 6 baspunkter på svenska bostadslån spås få effekt i år.



Dessutom tror RBC att Nordeas kostnadsbesparingar genom ett pågående it-program kan komma att fördröjas ytterligare, utöver vad som redan har börjat synas.



Nordea var ned en halv procent klockan 10 på måndagen, på en lätt stigande börs.