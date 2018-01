"Starkt år för silver"

Det är råvaruchefen Nitesh Shah på ETF Securities i London som tror att silver ökar i värde under året relativt guldet. Samtidigt som silverpriset höjs på grund av ökad industriell efterfrågan förblir guldet ungefär på samma nivåer som i dag.

– Guldet har traditionellt valts som tillgång i defensiva strategier och samtidigt har en stark generell uppgång för aktier under 2017 överskuggat silvrets cykliska egenskaper, säger han.

Det är den fortsatt starka konjunkturen inom industrin i kombination med ett begränsat utbud som gör att det kommer att vara ett fortsatt underskott sett till den totala tillgången av ädelmetallen.

Nitesh Shah förväntar sig att silver kommer att röra sig på prisnivåer motsvarande 18,50 till 19,50 USA-dollar per uns vid utgången av 2018. Just nu ser det ut som om hans prognos är på väg att uppfyllas. Silver handlades i början av veckan kring 16,50 dollar per uns. I dag kostar silver strax över 17,50 dollar och har alltså ökat med drygt 1 dollar under ett par dagar den här veckan.

En fortsatt uppgång till Nitesh Shahs målbild innebär en ökning på upp till 15 procent under resten av året.

Den fortsatta styrkan i den industriella cykeln och det begränsade utbudet i silvergruvorna kommer att permanenta underskottet av silver under året. Minst hälften av världens silver används i dag för olika ändamål inom industrin och av det skälet påminner silver mer om andra industriella metaller än om andra ädelmetaller som guld.