Råvaror: Koppar på treårshögsta

"Vi har varit positivt inställda till koppar under de senaste tolv månaderna, men priset har rusat till ungefär rimligt värde. På kort sikt finns signaler om en stram marknad, och det förblir sannolikt så under åtskilliga månader", skrev UBS i en not på tisdagen.

Guldet steg, och är enligt Bloomberg News på väg att bli mer efterfrågat som tillflyktstillgång i osäkra tider än yenen, eftersom den japanska valutan inte lockar lika mycket oroliga investerare när Nordkoreas kärnvapentester pågår. Yenen har tappat 1,7 procent i år gentemot en korg valutor som exkluderar USA-dollarn (som valutan har stärkts mot), medan guldet har stärkts 9 procent.