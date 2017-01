Råvaror: Flera riggar bromsar oljepriset

Oljeterminerna backade knappt 0,5 procent i New York efter att ha stigit med över 3 procent under de tre tidigare handelsdagarna. Enligt Baker Hughes var fler amerikanska oljeriggar i bruk under förra veckan än någon gång under de senaste tolv månaderna.

Samtidigt fortsätter Opec det arbete, under saudiarabisk ledning, med att minska oljeutbudet som började den 1 januari i år. Det uppgav Opecs generalsekreterare Mohammad Barkindo i en intervju med Kuwaits officiella nyhetsbyrå.

Oljeproducenter från Irak till Kuwait har gått med på den överenskomna utbudsminskningen. Möjliga störningar i form av höjt utbud finns just nu i huvudsak bara bland länder som det politiskt svårstyrda Libyen.

Prisuppgången för råolja förra året var den största årliga ökningen sedan år 2009.

"Oljemarknaden har hittat ett tillfälligt ekvilibrium och verkar vara nöjd med att stanna vid den nivån för ögonblicket", säger CMC Markets analyschef Ric Spooner till Bloomberg News.

För basmetallerna steg priserna på LME i London. Nickel och bly stärktes med en dryg procent vardera, medan de för bland annat Boliden viktiga metallerna zink och koppar handlades upp 0,7 respektive 0,4 procent.

Priset på aluminium var så gott som oförändrat.

Ädelmetallerna noterade små rörelser på måndagen, då guldet steg en tiondels procent och silver sjönk lika mycket.

Men räknat från lägstanoteringen strax före jul på 1 128 dollar per uns, har guldet nu klättrat till 1 174 dollar – en uppgång med 4 procent. Även från årsskiftet har guldet blivit dyrare, men då är uppgången "bara" knappt 2,5 procent.