Opec höjer efterfrågeprognosen för 2017

Det visar Opecs månadsrapport för augusti som publicerades på torsdagen.

Opec räknar med att efterfrågan uppgår till 96,49 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017 (96,38 i juli) och 97,77 miljoner fat per dag i genomsnitt 2018 (97,65).

Efterfrågan väntas därmed öka med 1,37 miljoner fat per dag 2017 och stiga med 1,28 miljoner fat per dag 2018. Det är uppreviderat med 0,11 respektive 0,01 miljoner fat per dag från föregående prognos.

Bakom den uppreviderade efterfrågan i år ligger oväntat bra statistik för OECD-länderna under det andra kvartalet.

Opec spår samtidigt att utbudet från länderna utanför Opec kommer att vara 57,77 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017 (57,82) och 58,87 miljoner fat per dag i genomsnitt 2018 (58,96).

Nedrevideringen av årets utbud beror främst på att utbudet från Amerika var oväntat lågt under det andra kvartalet. Under 2018 väntas utbudet främst öka i USA, Brasilien och Kanada.

Enligt andrahandskällor ökade Opecs produktion i juli med 173 000 fat per dag till 32,87 miljoner fat per dag, jämfört med föregående månad.

Preliminära data visar att det globala utbudet i juli ökade med 170 000 fat per dag till 97,30 miljoner fat per dag.