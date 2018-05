Minskat utbud driver oljeprisrallyt

Oljemarknaden präglas just nu av oro för att USA drar sig ur samtalen med Iran, samtidigt som den ekonomiska krisen i Venezuela hotar att kraftigt beskära oljeexporten därifrån.

Flera analytiker, däribland Shannon Rivkin, investeringschef på australiensiska Rivkin Securities, anser att det framför allt är risken för ekonomisk kollaps i Venezuela som driver oljepriset uppåt, uppger han för amerikanska CNBC.

Halverad produktion

Produktionen av olja i Venezuela har halverats sedan början på 2000-talet och uppgår nu bara till 1,5 miljoner fat per dag, främst på grund av långvarig brist på investeringar i oljeindustrin i landet.

– Den stora storyn den här veckan blir ändå avtalet med Iran och hur det påverkar oljepriset. De flesta på marknaden förväntar sig att Trump drar sig ur förhandlingarna med Iran, säger Greg McKenna, chefsstrateg på AxiTrader.

Efter många års frånvaro på den internationella oljemarknaden återkom Iran som oljeexportör när de internationella sanktionerna mot landet lyftes bort under 2016. Skälet var att Iran då ändrade sitt förhållningssätt till sitt kärnvapenprogram.

12 maj blir brytpunkt

Den stora frågan just nu är om Trumpadministrationen avslutar Iran-avtalet när det går ut den 12 maj och inför nya sanktioner. Det skulle omedelbart påverka den iranska oljeexporten och om så blir fallet förstärks effekten på oljepriset som då antas höjas ytterligare.

I USA ökar dock oljeproduktionen och under den första veckan i maj adderades nio nya oljeriggar till de aktiva producenterna. Amerikanska bedömare tror att USA under året kommer att passera Ryssland som oljeproducent, som just nu producerar 11 miljoner fat per dag.