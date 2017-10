Räkna med oförändrad ränta

Den nya räntebanan kommer troligen inte heller avvika mycket från den som presenterades i september, och frågan inför mötet gäller kanske främst huruvida direktionen redan nu kommer att ge något besked om utsikterna för en eventuell förlängning av obligationsköpprogrammet. Det framgår av SME Direkts prognosenkät.

Samtliga av de nio ekonomer som SME Direkt har tillfrågat räknar med att Riksbanken lämnar såväl reporäntan som räntebanan oförändrad nu, och de väntar inte heller några klara besked om obligationsköpprogrammet.

Vikande inflationstakt

Den sköna sommaren för Riksbanken, med stigande inflation och flera månadsutfall över prognos, kan nu vara över efter att utfallet för september kommit in under prognos, i synnerhet KPIF exklusive energi som kom in tre tiondels procentenheter under Riksbankens prognos, på 1,9 procent.

Framöver väntar en period med vikande inflationstakt, åtminstone baserat på Riksbankens egen prognosbana från i september där man väntade att KPIF-inflationen ska sjunka ner mot runt 1,8 procent i början av nästa år.

Med en väntad dämpning i inflationstakten lär Riksbanken framöver noga bevaka vad som händer med den till nu positiva trenden i inflationsförväntningarna. I den penningpolitiska rapporten i september lades stor vikt vid just förväntningarna, som enligt Riksbanken kan vara fortsatt bräckliga.

"Att inflationen har varit lägre än inflationsmålet under en lång tid innebär att det finns risk för att inflationsförväntningarna är känsligare än vanligt för negativa överraskningar", skrev Riksbanken i rapporten, och tillade att behovet av väl förankrade långsiktiga inflationsförväntningar talade för att "det ännu är för tidigt att göra penningpolitiken mindre expansiv".

Troligen inget besked om obligationsköp

Kan då utsikterna för vikande inflation och omsorg om inflationsförväntningarna tala för att Riksbanken redan nu ger besked om hur det blir med obligationsköp framöver efter att det nuvarande programmet löper ut vid årsskiftet? Troligen inte är svaret från analytikerna.

Ingen av de tillfrågade ekonomerna räknar med att det kommer något besked om eventuella obligationsköp efter årsskiftet redan nu.

Givet att ECB sannolikt kommer att ge besked om framtiden för sitt värdepappersköpprogram först några timmar efter Riksbankens räntebesked kan det vara svårt för direktionen att säkert bedöma att man har tillräcklig information för att bedöma behovet av ytterligare värdepappersköp efter årsskiftet redan dagen före ECB:s besked.

Olika uppgifter tyder visserligen på att ECB sannolikt kommer att förlänga sitt program med upp till nio månader, dock med väsentligt lägre månatliga volymer, men Riksbanken lär inte gärna basera något beslut på läckor om vad ECB kan tänkas göra.

Räknar med besked i december

Ekonomerna på Capital Economics noterar i ett kundbrev att de inte tror att direktionen känner något starkt behov av fatta något beslut om en eventuell förlängning av köpprogrammet vid detta möte. De ser dock hög sannolikhet för att Per Jansson kommer att argumentera för en förlängning och att även Stefan Ingves kan tänkas stödja ett sådant förslag.

"I slutänden misstänker vi att Jansson och Ingves kommer att röstas ned av övriga fyra ledamöter… Vid nästa möte i december räknar vi med att Riksbanken kommer att bekräfta att QE inte kommer att förlängas", skriver Capital Economics.

Under förutsättning att inflationen i Sverige inte faller tillbaka för mycket, och om ECB inte gör en alltför försiktig neddragning av tillgångsköpen, tror Capital Economics att Riksbanken i december också kan vara redo att justera räntebanan så att den första räntehöjningen tidigareläggs till april 2018.

Nordea utesluter inte planare räntebana

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, konstaterar i ett kundbrev att temat för Riksbankens oktobermöte i stort sett är detsamma som för årets tidigare möten.

"Inflationen har stigit, men Riksbanken kan inte lita på denna uppgång eftersom löneökningarna och andra kostnader inte accelererar i tillräcklig grad. En svag krona är därför fortsatt ett viktigt verktyg i försöken att trycka upp inflationen", skriver han.

I Nordeas basscenario lanserar Riksbanken inga ytterligare stimulansåtgärder framöver och banken behåller sitt antagande om att en första räntehöjning dröjer 12 månader. Men Nordea ser också fortsatt betydligt lägre inflation framöver, vilket innebär att det inte helt går att utesluta nya lättnader.

"I så fall skulle det mest uppenbara alternativet troligen vara en planare räntebana och senareläggning av första räntehöjningen. Ett annat alternativ vore att förlänga tillgångsköpprogrammet så att det inkluderar första halvåret 2018", skriver Torbjörn Isaksson.

Ekonomerna på Swedbank räknar med att tillgångsköpen kommer att avslutas vid årsskiftet, men att oklarhet om ECB:s köpprogram gör att Riksbanken avvaktar med att ge besked till i december. Återinvesteringar av förfallande värdepapper väntas dock fortsätta, vilket innebär att Riksbanken blir en viktig aktör på räntemarknaden även framöver.

Not: Riksbanken ger besked på torsdagen kl 0930.