Produktionsstörningar tynger SBAB:s resultat

SSAB:s rörelseresultat uppgick till 916 miljoner kronor för det första kvartalet 2018.

Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning 1.171 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 5,3 procent, att jämföra med väntade 6,6 procent.

Resultatet före skatt landade på 769 miljoner kronor för det första kvartalet. Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 976 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 17.388 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 17.668 miljoner kronor.

Driftstörningar tyngde resultatet

SSAB:s resultat för det första kvartalet påverkades negativt av driftstörningar. En produktionsstörning orsakade stopp i masugnen under två veckor i Oxelösund och påverkade affärsområdet Special Steels. Under kvartalet hade bolaget även kapacitetsproblem med tågtransporter av stålämnen som orsakade produktions- och leveransbortfall för Europe, uppger bolaget i delårsrapporten.

Problemen sägs vara åtgärdade vid kvartalets utgång.

Spår högre stålpriser

SSAB bedömer att de realiserade stålpriserna för de tre ståldivisionerna kommer att bli högre i det andra kvartalet 2018 än i det första kvartalet.

I Nordamerika bedöms efterfrågan på grovplåt vara fortsatt stark under det andra kvartalet och i Europa förväntas efterfrågan på både tunnplåt och grovplåt vara fortsatt god.

För höghållfasta stål bedöms den underliggande efterfrågan att vara god i det andra kvartalet på de flesta marknader.

För affärsområdena Europe och Americas väntas leveranserna under andra kvartalet bli något högre än under det första, medan leveranserna för Special Steels väntas bli i linje med, eller något lägre än under årets tre första månader.