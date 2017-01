Därför handelsstoppades Precise

Precise Biometrics handelsstoppades vid klockan 13.50-tiden på måndagen, efter att aktien under dagen stigit 15,5 procent under hög omsättning.

Vid fyratiden presenterade biometribolaget ett utökat licensavtal som ger en garanterad licensintäkt om sammanlagt minst 17,5 miljoner kronor under 2017 och 2018.

Avtalet omfattar licensiering av bolagets algoritmlösning för fingeravtrycksigenkänning i mobila enheter, Precise Biomatch Mobile.

I detalj ger det utökade licensavtalet intäkter på 17,5 miljoner kronor för ett förutbestämt antal licenser under en tvåårsperiod och ersätter det befintliga avtalet under den här perioden som garanterade intäkter motsvarande 1,5 miljoner kronor för rätten att använda Precise Biometrics mjukvara. Det nya avtalet kommer att intäktsföras jämnt under 2017 och 2018.

Avtalet kan komma att generera ytterligare intäkter, förutsatt att kundens försäljningsvolymer överskrider antalet förutbestämda licenser i avtalet.

Avtalet tecknades i dag

Precise Biometrics undertecknade det utökade licens- och distributionsavtalet med en befintlig kund "under dagen", säger bolagets vd Håkan Persson till Nyhetsbyrån Direkt på måndagseftermiddagen.

Precises aktie rusade vid lunchtid och handelsstoppades strax innan klockan 14. Då var aktien upp nästan 16 procent. Klockan 15.50 meddelade Precise marknaden om avtalet, som ger en garanterad licensintäkt om sammanlagt minst 17,5 miljoner kronor under 2017 och 2018.

"Vi hade för avsikt att släppa ett pressmeddelande om detta. Om då informationen läckt till marknaden i förväg är något börsens övervakning får titta på", säger Håkan Persson.

Håkan Persson menar att det inte är relevant för marknaden vilken kund det utökade avtalet tecknats med och vill därför inte kommentera detta vidare.

Kan du ändå säga att det inte är Samsung?

"Nej, vi kommenterar inte det överhuvudtaget", säger Håkan Persson.

Handeln i Precise Biometrics återupptogs klockan 16.20. Efter några minuters handel hade aktien backat ned från dagshögsta och noterades vid +12 procent för dagen.