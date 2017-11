Peab strax över förväntan

Peabs rörelseresultat blev 706 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Väntat var ett rörelseresultat på 692 miljoner, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen uppgick till 11.530 miljoner, mot väntade 11.826 miljoner.

Kvartalets orderingång summerade till 9.917 miljoner kronor under kvartalet, mot väntade 9.160 miljoner.

Försäljning tar längre tid

Det finns ett stort utbud av nyproducerade bostäder i dyrare prisläge i "vissa delar" på marknaderna i Sverige, Norge och Finland och i dess områden tar försäljningen för närvarande längre tid än tidigare.



Det skriver Peabs vd Jesper Göransson i vd-ordet i rapporten för tredje kvartalet.



"Det gäller framför allt i vissa delar av Stockholmsregionen. Dock är det fortsatt god försäljningstakt av våra lägenheter i Stockholms närområden med mer normalt prisläge" skriver han vidare.



Han skriver även, under rubriken "Marknadsförutsättningar", att det starka bostadsbyggandet väntas hålla i sig under resten 2017, "även om det finns signaler om avmattning på vissa marknader".



"Under 2018 väntas bostadsbyggandet dämpas något i takt med att räntan höjs och att eventuellt fler åtstramningsåtgärder införs", skriver Peabs vd.



Peab startade produktion av 463 bostäder i det tredje kvartalet (483) samt sålde 613 enheter (516). I slutet av september hade bolaget 5.327 bostäder i pågående produktion varav 71 procent var sålt.

Siffrorna avser Peabs legala redovisning, enligt Ifric.