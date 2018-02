Extrautdelning från Oriflame

Oriflame redovisar ett rörelseresultat på 56,3 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2017.

Det framgår av bokslutet.

Analytikerna hade räknat med att rörelseresultatet skulle bli 49,0 miljoner, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Nettoomsättningen blev 380 miljoner euro, jämfört med väntade 371 miljoner.

Föreslår extrautdelning

Styrelsen för kosmetikasäljaren Oriflame föreslår en total utdelning om 2:60 euro per aktie, inklusive extrautdelning.



Det framgår av bokslutet för 2017.



Utdelningsförslaget görs "mot bakgrund av bolagets starka finansiella ställning och med förhållandet nettoskuld/ebitda som ligger under målet på 0,5 till 1,5", skriver bolaget.



Av den totala utdelningen är 1:60 att betrakta som ordinarie (1:00 för 2016) och 1:00 som extra (0:50 för 2016).



"Den ordinarie utdelningen ska ske i form av lika stora kvartalsvisa utdelningar på respektive 0,40 euro med start under det andra kvartalet 2018 och extrautdelningen betalas ut under andra kvartalet 2018", skriver bolaget.



Analytikerna hade väntat sig en total utdelning om 1:55 euro per aktie.

God försäljningstillväxt

Oriflames omsättningstillväxt hittills under det första kvartalet visar på omkring 10 procents tillväxt i lokal valuta.



Det framgår av kvartalsrapporten.



Under fjärde kvartalet 2017 var den 14 procent och för helåret 2017 uppgick den till 11 procent.



Omsättningen i lokal valuta under fjärde kvartalet var något påverkad av positiv timing.