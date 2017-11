Oriflame bättre än väntat

Oriflame redovisar ett rörelseresultat på 32,5 miljoner euro för det tredje kvartalet 2017. Det framgår av bolagets delårsrapport.

Analytikerna hade räknat med att rörelseresultatet skulle bli 30 miljoner, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Nettoomsättningen blev 295 miljoner euro, jämfört med väntade 295 miljoner.

Försäljning CIS ökade

Oriflames försäljning i regionen CIS, som i huvudsak består av forna Sovjetstater steg med 4 procent i euro till 69,9 miljoner euro under det tredje kvartalet.

Omsättningen i lokal valuta ökade också med 4 procent som ett resultat av en ökning av produktiviteten med 16 procent, delvis motverkat av en minskning av antalet registrerade aktiva med 11 procent.

Omsättningen i lokal valuta i Ryssland ökade med 3 procent, drivet av höga produktivitetsnivåer. Situationen i Ukraina och Kazakstan förbättrades något, även om den var fortsatt påverkad av makroekonomiska utmaningar, skriver Oriflame.

Rörelseresultatet uppgick till 9,9 miljoner euro (5,5), och rörelsemarginalen ökade till 14,2 procent (8,1) positivt påverkat av valutakursförändringar, realiserade prisökningar samt produktmixen.

Stabil utveckling i Europa

Oriflames försäljning i regionen Europa och Afrika i lokal valuta ökade under tredje kvartalet med 6 procent som ett resultat av en ökning av antalet registrerade aktiva med 3 procent och en ökning av produktiviteten med 3 procent.

Omsättningen i euro var mer eller mindre oförändrad på 70,7 miljoner euro (70,4).

"Omsättningen i Europa under kvartalet var stabil, med en fortsatt god ledarskapsutveckling inom Centraleuropa, och utvecklingen i Västeuropa förbättrades", skriver Oriflame i delårsrapporten.

Rörelseresultatet uppgick till 9,2 miljoner euro (8,9), och rörelsemarginalen ökade till 13,0 procent (12,7) positivt påverkat av prisökningar och hävstångseffekter från försäljningen, delvis motverkat av en negativ valutautveckling.

Svag utveckling i Latinamerika

Oriflames omsättning i Latinamerika ökade med 1 procent i lokal valuta under tredje kvartalet, som ett resultat av en minskning av antalet registrerade aktiva med 5 procent och en ökning av produktiviteten med 6 procent.



"Omsättningsutvecklingen påverkades avsevärt av negativa tidpunkter för katalogerna", heter det.



Omsättningen i euro minskade med 1 procent till 40,4 miljoner euro (40,9).



"Det var en fortsatt positiv utveckling i Mexiko, även om den påverkades av jordbävningar under kvartalet. Ecuador redovisade en stabil tillväxt, medan utvecklingen i Colombia förblev svag till följd av den svåra konsumentsituationen på marknaden", skriver Oriflame.



Parallellt ökade tillväxten i region Asien & Turkiet till 23 procent i lokal valuta, en något högre takt än tidigare under 2017.



"Utvecklingen i Vietnamn var mycket stark under kvartalet och Kina samt Turkiet rapporterade sund tillväxt. Indien hade en fortsatt svag utveckling, delvis till följd av försäljningspåverkan från skatten på varor och tjänster, och åtgärder vidtas för att återgå till en hållbar tillväxt", skriver bolaget.



Fjärde kvartalet

Oriflames omsättningstillväxt hittills under det fjärde kvartalet är omkring 11 procent i lokal valuta.

Under tredje kvartalet 2017 var den just 11 procent och för helåret 2016 uppgick den till 12 procent.