Orexo rusar efter betald analys

Edison ser ett värde i drug-deliverybolaget Orexo på 96 kronor per aktie motsvarande cirka 3,3 miljarder kronor. Orexo handlades under tisdagen till kursen 33:20 kronor, vilket alltså innebär en kurspotential på något under 200 procent.

Zubsolv, för behandling av opiatberoende, visar på tillväxt i en enligt Edison utmanande miljö drivet av en ökad läkemedelsförskrivning.

Edison har fortsatt förtroende för att Orexos åtgärder på USA-marknaden ska ge en ökad marknadsandel för Zubsolv.

Orexo är en så kallad research client till Edison, där Orexo alltså betalar Edison för bevakningen.

