Under årets fjärde kvartal ökade substansvärdet med 0,9 procent. SIX Return Index steg under motsvarande period med 3,4 procent.

Koncernens nettoresultat blev 52,1 miljoner kr (609), och resultatet per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1,15 kronor (13,40).

Utdelningen föreslås bli 4,75 kr per aktie (4,50).