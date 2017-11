Opus bättre än väntat

Opus redovisar ett ebitda-resultat om 83,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017.



I detta resultat ingår uppstarts- och förvärvskostnader på 6,4 miljoner kronor.



Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning ett ebitda-resultat om 79,1 miljoner kronor inklusive engångskostnader på 1,3 miljoner kronor.



Ebitda-marginalen blev 18,2 procent. Här väntades 18,4 procent.



Resultat efter skatt uppgick 14,7 miljoner kronor. Väntat var 10 miljoner. Resultatet per aktie blev 0:05 kronor, vilket kan jämföras med väntade 0:03 kronor.



Nettoomsättningen uppgick till 458 miljoner kronor. Enligt SME Direkt-prognosen väntades en omsättning på 431 miljoner.

Lägre än i fjol

Opus ebitda-resultat på 83,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet var något lägre än fjolårets 86,7 miljoner kronor, men bättre än SME Direkts konsensus som låg på 79,1 miljoner.



Det lägre ebitda-resultatet jämfört med föregående år är ett resultat av de expansionsaktiviteter Opus genomför för att realisera sin strategi, säger vd Lothar Geilen i delårsrapporten.



Bolaget tog kostnader under kvartalet som inkluderade uppstartskostnader för aktiviteter under Equipment as a Service (EaaS) och dess utrullning av miljökontrollsutrustning i Kalifornien och Pennsylvania.



"Vi har också tagit etableringskostnader i Pakistan, Chile och Argentina där vi aktivt expanderar in i nya marknader", heter det.