Oncopeptides tappar över 6 procent

Med fast introduktionskurs på 46 kr per aktie landade marknadsvärdet för Oncopeptides på mellan 1,6 och 1,7 miljarder kr.

Genom börsnoteringen tillförs bolaget cirka 681 miljoner kr. Av dessa medel ska ungefär hälften finansiera den registreringsgrundande Ocean-studien.

Studien gäller Oncopeptides läkemedelskandidat Ygalo för behandling av blodcancerformen multipelt myelom som väntas kunna visa toplineresultat fas 3-studien i det andra kvartalet 2019.

Oncopeptides vd Jacob Lindberg uppger att bolaget har tagit höjd för att, om det behövs, kunna lansera Ygalo på egen hand, en läkemedelskandidat som har potential att bli en så kallad blockbuster med en årlig försäljning överstigande 1 miljard dollar.

"I värsta fall tar vi in kapital direkt i ryggen på en framgångsrik fas 3 studie för att bygga kommersiell infrastruktur", säger Oncopeptides vd Jacob Lindberg till Nyhetsbyrån Direkt.

Redan efter att resultaten från den så kallade fas 2-studien under namnet Horizon, som väntas tidigt under 2018, kommer Oncopeptides hålla en dialog med ägarna om de ska ta in ytterligare kapital. Skulle resultaten från Horizon se bra ut är det enligt Jacob Lindberg bättre att börja bygga infrastrukturen som krävs för en lansering tidigt än att vänta till andra kvartalet 2019.

Jacob Lindberg tror dock att det kommer att finnas ett intresse för Ygalo bland potentiella partners.

"Vi kan lansera det här själva. Men handen på hjärtat tror jag att vi kommer att bli upplockade", säger Jacob Lindberg som samtidigt dock påpekar att det inte är något man ska räkna med.

"Det enda sättet för oss att kunna maximera värdet i en sådan förhandling är att kunna säga nej. Så vi måste ta fram en egen strategi för att kunna lansera det här läkemedlet. Det måste vi göra på ett ärligt sätt, alltså verkligen vilja lansera det om möjligt för annars kommer vi sitta där och förhandla med ryggen mot väggen i slutändan", säger Jacob Lindberg.

Oncopeptides har rekryterat Paula Boultbee i Kalifornien som kommersiell chef för bolaget som ska ansvara för sälj- och marknadsföringsstrategin såväl som prissättningen av Ygalo.

Paula Boultbee har gott om erfarenhet på tidigare poster med liknande roller bland annat som ansvarig för försäljning och marknadsföring vid Pharmacyclics med läkemedelskandidaten ibrutinib för behandling av en rad olika blodcancerformer. Pharmacyclics förvärvades under 2015 av Abbvie för 21 miljarder dollar.

Har det påbörjats några diskussioner alls med potentiella partners?

"Vi har löpande diskussioner", säger Jacob Lindberg utan att gå in på några detaljer.

Ygalo har beviljats särläkemedelsstatus i både USA och Europa, vilket ger rätt till marknadsexklusivitet i sju respektive tio år.

Ygalo har även beviljats ett så kallat Special protocol assesment, vilket ger Oncopeptides klara besked för vilka studiebesked som Ocean-studien ska nå upp till för att leda fram till ett godkännande. I Ocean-studien kommer Ygalo att jämföras direkt med pomalidomid, under varumärket Omnivid hos Celgene, för behandling i sen sjukdomsfas av multipelt myelom.

"Om vår fas 2 data är sann och pomalidomids fas 3 data är sann och vi har 450 patienter. Då når vi det här målet med 90 procents säkerhet", säger Jacob Lindberg. I förlängning skulle alltså en studie där Ocean når upp till de uppsatta målen innebära att Ygalo godkänns.

Patienter med multipelt myelom i sen fas av sjukdomen kan ha utvecklat resistens mot läkemedel som används tidigare i behandlingen. Då pomalidomid har en liknande profil som dess systermolekyl lenalidomid, under varumärket Revlimid, finns en hypotes om att patienterna i sen sjukdomsfas kommer att svara sämre på behandlingen med pomalidomid än vad de historiska studierna har visat.

"En modern patient är tungt Revlimidbehandlad innan de kommer in i studier. Vi tror därför att pomolidomid därför också kommer att prestera lite sämre än den historiska datan för den molekylen", säger Jacob Lindberg.

Bland konkurrensen till Ygalo i forskningen nämns bland annat Selinexor från Karyopharm i fas 2b. Enligt Jacob Lindberg tyder dock befintlig data på att Ygalo har en högre aktivitet än Selinexor.

Genterapi i form av CAR-T med till exempel Bluebird Bio nämns som en annan möjlig utmanare till Ygalo.

"De har väldigt stora problem med det som kallas behandlingsduration. De får ett jättebra svar men sjukdomen kommer väldigt snabbt tillbaka. Så jag tror det är ganska långt bort även på CAR-T sidan att nå någon bred produkt", säger Jacob Lindberg och tillägger "CAR-T är lite gubben i lådan här. Det finns både stor upp- och nedsida."

Pomalidomid (Imnovid) har i dag en försäljning på cirka 1,3 miljarder dollar per år. Fram till 2019 förväntas marknaden växa till 2,3 miljarder dollar per år.

Är det en potentiell blockbuster som ni sitter på?

"Absolut!", svarar Jacob Lindberg utan att närmare precisera sitt påstående.

