Nytt spelbolag ger sig in i leken

Vill du vara med som aktieägare i ett nästan helt nytt spelbolag? CasinoWilds Holding är bara några år gammalt och verksamheten mot spelarna kom egentligen inte igång förrän i september 2016. Bolaget är helt inriktat på onlinespel via dator, spelplatta eller mobil och menar att de kan lyckas genom att deras innovativa spelplattform gör kunderna både spelsugna och lojalare än normalt.

Prospektet visar hur utvecklingen varit sedan ett halvår tillbaka med snabbt stigande grafer för spelomsättning, spelintäkter, aktiva spelare och depåinsättningar.

Resultaträkningen visas dock bara fram till och med nio månader för 2016 – och så långt hade bolaget gått med drygt 5 miljoner i förlust i fjol (2015 var förlusten över 7 miljoner kr). Med ökande spel bör förlusterna kunna minska avsevärt, men bolaget behöver pengar för att kunna marknadsföra sig mera kraftfullt och därför ska nu bolaget noteras på First North via en nyemission.

Emissionen ska i första hand ge 14,5 miljoner och målet är att etablera CasinoWilds som en medelstor aktör på den nordiska marknaden och lansera bolagets spelplattform i ytterligare en till två länder.

Starten för bolaget var 2013 genom skapandet av ett så kallat socialt kasino (utan riktiga pengar) som sedan skulle kunna bli ett riktigt kommersiellt kasino. Under de kommande åren utvecklades plattformen tekniskt och bolaget har fått in nya delägare med erfarenhet från spelbolag. Under 2017 har också ett så kallat omvänt förvärv gjorts, vilket innebär att bolaget erhållit crika 4 000 aktieägare från Effnetplattformen.

Riskfaktorerna är förstås stora när bolaget är relativt nystartat och går med stora förluster. Samtidigt är onlinekasino en marknad i tillväxt och därför har nya aktörer kunnat slå sig in bland de etablerade jättarna som till exempel Kindred och Betsson.

Genom erbjudandet till allmänheten ska aktieägarna bli fler och erbjudandet sker i poster om minst 500 till priset av 11,50 kr per aktie. Teckning sker via Avanza eller Nordnet till den 23 februari och direkt till Aqurat Fondkommission 24 februari.