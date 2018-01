Novo Nordisk lägger mångmiljardbud på belgiskt bolag

Det danska läkemedelsbolaget lade den 22 december fram ett förslag om en kontant köpeskilling om 28 euro per aktie och en tilläggsköpeskilling om max 2:50 euro per aktie. Förslaget innebär en premie på 66 procent i förhållande till Ablynxsnittkurs under de tre senaste månaderna fram till och med i fredags (då aktien stängde på 21:20 euro).

Det officiella budet på måndagen föregicks av att Novo Nordisk den 7 december lade fram ett förslag om att förvärva Ablynx för 26:75 euro per aktie, ett förslag som styrelsen i det belgiska bolaget avvisade den 14 december. Novo Nordisk har velat få till en dialog med Ablynx styrelse men misslyckats.

"Novo Nordisk uppmanar Ablynx styrelse att ta del i en framförhandlad transaktion som kan gynna alla aktieägare", skriver Novo i pressmeddelandet.