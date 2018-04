Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1.070 miljoner euro i det första kvartalet 2018. Det kan jämföras med väntade 1.003 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Räntenettot blev 1.053 miljoner euro, mot väntade 1.077 miljoner euro, och kreditförlusterna uppgick till 40 miljoner euro. Väntat var kreditförluster på netto 82 miljoner euro.

"Utmanande" att nå helårsprognos

Eftersom Nordeas underliggande intäkter under första kvartalet var lägre än väntat blir det mer utmanande att nå upp till bankens intäktsprognos för helåret.



Det skriver vd Casper von Koskull i delårsredogörelsen för det första kvartalet.



"Därför skärper vi fokus på att förbättra affärsutvecklingen samtidigt som vi slår vakt om en disciplinerad riskhantering och regelefterlevnad. Vi håller fast vid vårt kostnadsmål om cirka 4,9 miljarder euro för 2018", uppger Casper von Koskull.



Nordea-chefen upprepar dock budskapet om ett förbättrat resultat jämfört med fjolåret.



"Under första kvartalet 2018 levererade vi på våra kostnadsminskningar, vår kreditkvalitet är den starkaste sedan 2007, och vår kapitaltäckning har aldrig varit högre. Vi är trygga med att nettoresultatet förbättras 2018 jämfört med 2017, som vi tidigare sagt", skriver Casper von Koskull.



Nordeas räntenetto på 1.053 miljoner euro var 2 procent lägre än vad analytikerna hade räknat med, enligt SME Direkt. Provisionsnettot var 7 procent under förväntan medan de mer volatila tradingintäkterna däremot överraskade på uppsidan.



Sammantaget var de totala intäkterna 1 procent över förväntan.